Düzce'de mevsimlik tarım işçilerinin çalışma şartlarına ilişkin kararlar alındı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Düzce'de mevsimlik tarım işçilerinin çalışma şartlarına ilişkin kararlar alındı

AA - Ömer Ürer - Güncel
Düzce'de mevsimlik tarım işçilerinin çalışma şartlarına ilişkin kararlar alındı

Düzce Valiliğince mevsimlik tarım işçilerinin çalışma şartlarına ilişkin bir dizi karar alındı.

Düzce Valiliğince mevsimlik tarım işçilerinin çalışma şartlarına ilişkin bir dizi karar alındı.

Düzce Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, mevsimlik işçilerin ulaşım, barınma ve sağlık gibi ihtiyaçlarına ilişkin bazı kararların alındığı belirtildi.

Fındık toplamak için Düzce'ye gelen mevsimlik işçilerine, ilgili kanunda belirtilen sürelerde çalışma yapması durumunda günlük brüt asgari ücretin (215,70 lira) altında ücret verilemeyeceği belirtilen açıklamada, "Mevsimlik tarım işçilerinin çocuklarının gerekli eğitim, öğretim ve sosyal ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik projeler de değerlendirilerek yeni uygulamaların hayata geçirilmesi kararları alınmıştır." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, kente gelen işçilerin tüm ihtiyaçlarının giderilmesi, bulundukları süre içerisinde iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerine riayet ederek çalıştırılmalarının sağlanacağı kaydedildi.

AA / Ömer Ürer - Güncel

Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title