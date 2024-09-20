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Düzce'de Konuralp Pirinci Hasadı Başladı

Düzce'de Konuralp Pirinci Hasadı Başladı
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Düzce'de 2 bin 100 dönüm alanda ata tohumuyla yetiştirilen coğrafi işaretli Konuralp pirincinin hasadına başlandı. Üreticiler bu yıl yüksek verim bekliyor, teknoloji destekli üretimle pirincin lezzeti öne çıkıyor.

Düzce'de 2 bin 100 dönüm alanda ata tohumuyla yetiştirilen coğrafi işaretli Konuralp pirincinin hasadına başlandı.

Tarihi 1800'lü yıllara dayanan ve "Osmanlı saray mutfağının pirinci" olarak adlandırılan Konuralp pirinci, lezzeti dolayısıyla talep görüyor.

Bölgede mayıs ayında sulak alanda çeltik ekimi yapan üreticiler, üretim sürecinin ardından bu yıl yüksek verim beklentisiyle ürünün hasadına başladı.

Bu yıl Tarım ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğünün "Tarım Arazilerinin Kullanılmasının Etkinleştirilmesi Projesi" kapsamında 90 üreticiye 42 ton ata tohumu ve malzeme ekipman desteği sağlandı.

Desteklerle 2 bin 100 dönüm alanda üretimi yapılan pirinçten bu yıl 1750 ton verim alınması bekleniyor.

"Bu pirinci yiyenler başka pirinç yemiyor"

Çiftçi 65 yaşındaki İsmet Aktepe, AA muhabirine, pirinç üretimini dededen toruna bir gelenek şeklinde sürdürdüklerini söyledi.

Aktepe, mayısta başlayan üretim sürecini tamamlayarak ürünün hasadına başladıklarını kaydetti.

Bu yılın kurak geçmesine rağmen bereketli bir yıl olduğuna dile getiren Aktepe, "Bereketli bir yıl oldu. Konuralp'in pirincini bu yıl doyasıya yiyeceğiz. Osmanlı zamanında beri gelen bir çeltik bu. Buranın çeltiğinin aroması, lezzeti daha değişik. Yiyenler söylüyor; bu pirinci yiyenler başka pirinç yemiyor." diye konuştu.

"Teknolojiye ayak uydurdukça mahsul de güzel oluyor"

Orhan Aktepe de üretim süreci boyunca mahsullerine gözleri gibi baktıklarını kaydetti.

Aktepe, Konuralp pirincinin coğrafi işaretli olduğuna değinerek, "Osmanlı'dan beri gelen bir lezzet bu. Kimi havasından kimi suyundan diyor ama bu pirincin lezzetini tamamen çiy veriyor." dedi.

Bu yıl ekim, ilaçlama ve gübreleme işlemlerinin alınan desteklerle dronla yapılmasının, verimin artması, işçiliğin azalması gibi katkıları olduğunu anlatan Aktepe, "Şu an verim çok güzel. Bu yıl biraz teknolojiye ayak uydurduk. İki yıldan bu yana Tarım İl Müdürlüğünün aldığı lazerli tesviyeyi kullanmaya başladık. Tohum, gübre ve ilaçlamayı dronla yapmaya başladık. İl Özel İdaresi almıştı geçen sene, bu sene de biz kendimize aldık. Teknolojiye ayak uydurdukça mahsul de güzel oluyor." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Ömer Ürer - Güncel

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