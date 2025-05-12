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Düzce'de Geçici İş Yerlerinin Yıkımına Başlandı

Düzce'de Geçici İş Yerlerinin Yıkımına Başlandı
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Düzce'nin Kaynaşlı ilçesinde 1999 Depremi sonrası inşa edilen geçici iş yerlerinin yıkım işlemleri başladı. Belediye ekipleri, zarar gören yapıların yerine yenilerini yapmak amacıyla çalışmalara hız verdi.

Düzce'nin Kaynaşlı ilçesinde 12 Kasım 1999 Depremi sonrası inşa edilen geçici iş yerlerinin yıkımına başlandı.

Kaynaşlı Belediyesi, 26 yıl önce 710 kişinin hayatını kaybettiği 7,2 büyüklüğündeki depremde zarar gören ilçede yıkılan iş yerlerinin yerine yapılan geçici işletme binaları için yıkım kararı aldı. Belediye ekipleri, iş makineleriyle yapıların yıkımına başladı.

Çeşitli sektörlerde hizmet veren yapıların yıkımı tamamlandıktan sonra arazilerine yenilerinin yapılması için çalışma başlatılacak.

Yığılca

Yığılca Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Balköy Tarımsal Kalkınma Kooperatifi, ilçedeki arıcılık faaliyetlerinin yasal düzenlemelere uygun yürütülmesi amacıyla işbirliği yapma kararı aldı.

İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ömer Çalışkan, Balköy Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Turgut Ilğın ve beraberindeki heyet, bir araya gelerek istişarelerde bulundu. Görüşmelerde, Balköy'ün üyelerine arı konaklama izni alma sürecinde rehberlik etmesi kararlaştırıldı.

Çalışkan, arı konaklama izninin yönetmelik gereği zorunlu olduğunu, aynı zamanda kaçak arı girişlerinin önlenmesi açısından büyük önem taşıdığını belirterek, yakın zamanda İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, İlçe Jandarma Komutanlığı ve Orman İşletme Müdürlüğünden oluşturulacak ekiple denetimlerin başlayacağını bildirdi.

Kaynak: AA / Murat Ataseven - Güncel
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