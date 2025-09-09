Düzce'de Doğada SAMBA Projesi ile Madde Bağımlılığına Karşı Mücadele

Düzce'de denetimli serbestlikten yararlanan madde bağımlısı yükümlüler, uzmanlar eşliğinde doğada gerçekleştirilen eğitimler ve sportif aktivitelerle tabiatın iyileştirici gücünden faydalanıyor.

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı Denetimli Serbestlik Müdürlüğü, bağımlılıkla mücadele çalışmaları kapsamında halihazırda uygulanan Sigara Alkol ve Madde Bağımlılığı Müdahale Programı'nı (SAMBA) doğaya taşıyarak yeni bir çalışmaya imza attı.

"Doğada SAMBA" adı verilen program kapsamında eğitim ve sportif faaliyetlerini kentin tabii güzellikleri arasında gerçekleştiren denetimli serbestlik tedbiri altındaki madde bağımlısı yükümlüler, doğanın kucaklayıcı atmosferinde katıldıkları fiziksel aktivitelerle stresten arınıyor.

Düzce Belediyesi, Düzce Üniversitesi, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Yeşilay Danışmanlık Merkezi, Düzce Ticaret ve Sanayi Odası ile Beyköy Belediyesinin katkı verdiği projede yükümlüler, doğada psikolog ve sosyal hizmet uzmanları tarafından yapılan etkinliklerde bağımlılıkla mücadele konusunda bilgilendiriliyor.

Proje, doğayla yenilenme ve fiziksel aktivitelerle dengelenme yoluyla yükümlülerin zihinsel ve fiziksel iyileşme sürecini hızlandırmayı hedefliyor. Toplam 10 oturumdan oluşan projenin 7 oturumu kentteki botanik bahçelerde, tabiat parkları ve mesire alanlarında yapılıyor.

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı Denetimli Serbestlik Müdürü Lütfullah Ateş, AA muhabirine, denetimli serbestlik sisteminin Türkiye'de 2005 yılında mevzuata girdiğini belirterek, "Denetimli serbestlik uygulamaları çok güzel amaç ve vizyonlar üzerine kurulmuş bir sistem. Ceza adalet sisteminde iki çeşit cezalandırma yöntemi vardı, biri adli para cezası diğeri hapis cezası yöntemi. Buna alternatif olarak yeni infaz yöntemi geliştirildi ve bunun adına denetimli serbestlik diyoruz." dedi.

Ateş, denetimli serbestlik kapsamında kentte onlarca kişinin kamu kurum ve kuruluşlarında çalıştığını, yaz dönemlerinde ise birçok okulun boya işlerinin yapıldığını söyledi.

Denetimli serbestlikle kişilere disiplin kazandırılmasının ve sosyal uyumlarının sağlanmasının amaçlandığını vurgulayan Ateş, "TCK 191 kapsamında madde bağımlısı kişilerin kurumlara yönlendirilmesi söz konusu. Hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararları verildiği zaman 1 yıl süreyle denetimli serbestlik tedbiri verilir. Bu süre içinde mahkemesince ve cumhuriyet başsavcılığınca uygun görülen kişilerin tedavisi yaptırılır ve sonrasında kalan süreç planlanır. Bu plan içerisinde kişiyi daha iyi tanımak için bireysel görüşmeler yapılır. Sonrasında ise SAMBA projesi dediğimiz sigara, alkol ve madde bağımlılığının zararları hususunda grup çalışmaları yapıyoruz." diye konuştu.

Ateş, akademisyenler tarafından hazırlanan projeye denetimli serbestlik sisteminin 20 yıllık tecrübesini de eklediklerini dile getirerek, şöyle devam etti:

"Dolayısıyla 20 yıllık tecrübeye sahip kendi uzmanlarımızın da birikimleriyle bu projede çok güzel geri dönüşler alıyoruz. Grup çalışmalarını kapalı ortamda, seminer şeklinde yürütürdük. Dünyada var olan bir gerçek var, bu ekoterapi dediğimiz bir sistem. Dünya literatürüne baktığımız zaman bunun örneklerini görebiliyoruz ama Türkiye'de bunun bir ilk olduğunu biliyoruz. Yükümlülerle bugüne kadar böyle bir çalışma olmamıştı. Doğa kendi içerisinde bir denetim mekanizması aslında. Stresi azaltabiliyor, kişinin dinginleşmesini sağlayabiliyor. Biz 'Acaba bu mekanizmadan faydalanarak eğitimlerimizin daha kuvvetli olmasını sağlayabilir miyiz' hedefi içerisinde bu projeye girdik. Bugün yedinci oturumu uyguluyoruz. Geriye dönük 6 oturuma baktığımıza çok iyi geri dönüşler aldığımızı gördük. İnşallah toplamda 10 oturumu başarıyla tamamlarız ve sonucunda Türkiye'ye örnek olabilecek farklı bir rehabilitasyon sistemini sunmuş oluruz."

Proje çerçevesinde her bir oturumun farklı alanlarda yapıldığını anlatan Ateş, "Düzce'mizin cennetten bir köşe olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla her bir doğal güzellikten faydalanıyoruz. Bunu yaparken de tek başımıza değiliz. Kültür fizik hareketleri, atölye süreçlerinde üniversite, çeşitli dernek ve kurumlardan eğitmen ve uzman desteği alıyoruz. Kendi kurumumuzda verdiğimiz eğitimleri buralarda veriyoruz. Antrenörler, öğretim görevlileri eşliğinde kültür fizik hareketleri, doğa yürüyüşleri, halat çekme, tenis, basketbol gibi sosyal ve sportif yönü kuvvetlendirecek etkinlikler oluyor." ifadelerini kullandı.