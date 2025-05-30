Düzce'de Coğrafi İşaretli Konuralp Pirincinin Ekimi Gerçekleştirildi

Düzce'de Coğrafi İşaretli Konuralp Pirincinin Ekimi Gerçekleştirildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Düzce'de, coğrafi işaretli Konuralp pirincinin ekimi yapıldı. Vali Selçuk Aslan, bu yıl üretici sayısının artış gösterdiğini ve tarım arazilerinin korunmasına yönelik sağlam tutum sergilendiğini vurguladı. Konuralp bölgesi, tarım alanında önemli projelerle destekleniyor.

Düzce'de, coğrafi işaretli Konuralp pirincinin ekimi gerçekleştirildi.

Vali Selçuk Aslan, Konuralp bölgesinde mahsulün ekimi dolayısıyla gerçekleştirilen programda, bu pirincin kentin en kıymetli tarım ürünlerinden olduğunu söyledi.

Valilik bünyesinde yapılan projelerle üretimin canlandığını dile getiren Aslan, şöyle konuştu:

"Osmanlı saray mutfağının vazgeçilmezi olarak bilinen çeltiğin ekimini yapıyoruz. Gelişen ve değişen ekonomik şartlar, aşırı derecede fındığa yönelmemiz, Konuralp pirincinin günden güne ekim alanının azalmasına sebep olmuştu. Son yıllarda Valiliğimiz öncülüğünde, Tarım ve Orman İl Müdürlüğümüz ve İl Özel İdaresiyle hem ekili alan hem de rekolte anlamında destek vermeye çalışıyoruz."

Yıllar içerisinde çeltik ekim alanı ve üretici sayısının arttığına işaret eden Aslan, "Geçen sene 70 çiftçimiz çeltik üretimiyle uğraşırken, bu sene sayı 84'e ulaştı. Geçen seneye oranla çeltik ekim alanımız yüzde 18 artış gösterdi. Üretici sayımız da yüzde 22 yükseldi. Kamusal olarak desteklerimizi sürdürmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Aslan, kentte tarım azilerinin korunması anlamında ciddi tutum sergilendiğini vurgulayarak, "Gerçek anlamda bir kamu yararı olmadığı müddetçe Düzce'de tarım arazilerinin, tarım dışında kullanımına sıcak bakmıyoruz. Bu anlamda yeni üretim tekniklerini deniyoruz. Bu dönem deneme amaçlı başlattığımız damlama sulama sistemlerini ileriki yıllarda devreye sokarak hem arazilerimizin hem de üreticilerimizin sayısı artacaktır." dedi.

Konuşmanın ardından, bölgede geçen yıl deneme süreci tamamlanan, dron ile çeltik ekimi gerçekleştirildi.

Çizmelerini giyen Vali Aslan ve protokol üyeleri, sulak arazide geleneksel yöntemle tohumları toprakla buluşturdu.

Kaynak: AA / Ömer Ürer - Güncel
TBMM olağanüstü toplanmazsa, 2,5 milyon emekli zam alamayacak

Gözler TBMM'de! 2,5 milyon emeklinin zam hayali suya düşebilir
İzmir'deki grev kaosu! Belediye 59 bin TL veriyor, sendika 82 bin TL istiyor

İşçilerin istediği maaşla belediyenin teklifi arasında uçurum var
Rusya-Ukrayna barış masası yeniden İstanbul'da kuruluyor! Kremlin tarih verdi

Dünyanın gözünün çevrildiği barış masası İstanbul'da kuruluyor
Şarkıcı Şimal'den acı haber! Yaşam savaşını kaybetti

Kanserle mücadele eden ünlü isimden acı haber
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Türk savunma şirketi Afrikalı bomba üreticisini satın aldı! Yunanistan tedirgin

Türk savunma şirketi Afrikalı bomba üreticisini satın aldı
Uçakta 'bomba' deyince kendilerini karakolda buldular

Uçakta o kelimeyi kullanınca kendilerini karakolda buldular
Görüntüdeki isim dünyaca ünlü futbolcunun babası çıktı

Görüntüdeki isim dünyaca ünlü futbolcunun babası
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Bu sezon 45 gole katkı verdi! Fenerbahçe'ye Japon yıldız

Bu sezon 45 gole katkı verdi! Fenerbahçe'ye Japon yıldız
Anayasa Mahkemesi'nden emeklilik için emsal niteliğinde tarihi karar

Anayasa Mahkemesi'nden emeklilik için tarihi karar
Şırdancı Mehmet 'eşini darp ettiği için gözaltına alındı' iddiası

Şırdancı Mehmet gözaltına alındı! İddialar oldukça vahim
Özcan Deniz ve abisi arasında sular durulmuyor! Mahkeme uzaklaştırma kararı verdi

22 yıllık güven yıkıldı! Aile mahkemesi olaya noktayı koydu
Haribo'dan uyuşturucu çıktı, ürünler toplatıldı

Haribo'dan uyuşturucu çıktı, ürünler toplatıldı
Rekabet Kurulu'ndan Arzum'a satış fiyatları için dev para cezası

Ünlü ev aletleri firmasına rekor ceza
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.