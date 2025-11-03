Haberler

Düzce'de Coğrafi İşaretli Konuralp Pirinci Hasadı Gerçekleştirildi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Düzce'de devlet destekli damla sulama sistemiyle ekilen Konuralp pirinci çeltik tohumlarının hasadı yapıldı. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın projeleri kapsamında ürün alanı yüzde 60 arttı.

Düzce'de devlet desteğiyle dağıtılan coğrafi işaretli Konuralp pirinci yetiştiriciliğinde kullanılan çeltik tohumlarının, damla sulama sistemiyle ekimi yapılan kısmında hasat gerçekleştirildi.

Tarım Ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğünce desteklenen, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından uygulanan "2025 yılı Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi Projesi" kapsamında Konuralp pirincine katkı sunulması amacıyla çeltik yetiştiricilerine dağıtılan tohumlar başakları doldurdu.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğü koordinasyonunda, İl Özel İdaresi ve Düzce Sulama Birliği Başkanlığı işbirliğinde Çilimli ilçesine bağlı Kuşoğlu köyünde hayata geçirilen damla sulama projesi kapsamında 5 dekar alanda ekimi yapılan çeltik tohumlarının hasadı için program düzenlendi.

Düzce Valisi Selçuk Aslan, AK Parti Düzce milletvekilleri Ayşe Keşir ve Ercan Öztürk, AK Parti İl Başkanı Hasan Şengüloğlu, Tarım ve Orman İl Müdürü Esra Uzun ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Nuri Çelik, geleneksel yöntemle orak kullanılarak yapılan hasada katıldı.

Aslan, hasadın ardından gazetecilere, son yıllarda sağlanan devlet destekleriyle Konuralp pirincinin ekim alanının yüzde 60'tan fazla arttığını, bu sene 2 bin 100 dekarı aşan alanda çeltik tarımı yapıldığını ve orta vadede bunu 4 bin dekara çıkarmayı hedeflediklerini söyledi.

Konuralp pirincinin coğrafi tesciliyle kent için oldukça kıymetli ve stratejik ürün olduğunu belirten Aslan, "Bu hasadın diğer bir yönü ise bu sene ilk defa damlama sulama yöntemiyle pilot uygulama olması. Damlama sulama sistemi, tarlada ihtiyaç duyulan sudan yüzde 60 tasarruf sağlamakta. Ayrıca bu sistemle çeltik başaklarının daha dolu olduğunu gördük. Normal şartlarda dekar başına 750 kilogram civarında çeltik alırken damlama sulama sistemiyle 900 ile 1000 kilogram arası beklentimiz var." diye konuştu.

Keşir de Konuralp pirincinin Düzce için çok kıymetli olduğunu kaydederek, "Bundan yaklaşık 5 yıl kadar önce burada kurutma ve paketleme tesisi olmadığı için üretim maliyetleri artıyordu. Biz, o dönemlerde MARKA'dan aldığımız destekle ilimize kurutma ve paketleme tesisi kazandırdık. Bu, şehrimiz için üretim maliyetinin düşürülmesi anlamında çok kıymetli bir yatırım oldu. Bununla şu an yaklaşık yüzde 60, yüzde 70 ekim alanı arttı." ifadelerini kullandı.

Öztürk, tarımı teknolojiyle birleştirerek çeltik ekim alanlarını artırdıklarını vurgulayarak, geleneksel yöntemle kıyaslandığında damla sulama sisteminin kullanıldığı, dronla tohumlama ve ilaçlamanın yapıldığı arazide verimin yaklaşık yüzde 25 arttığını gözlemlediklerini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA / Göksel Cüneyt İğde - Güncel
Zam yağmuru beklenirken Bakan Şimşek'ten sürpriz 'indirim' mesajı

Zam haberleri art arda gelirken Bakan Şimşek'ten sürpriz mesaj
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Enflasyonda 2026'da yüzde 20'nin altını hedefliyoruz

Erdoğan'ın yardımcısından piyasaları hareketlendirecek tahmin
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fatih Ürek'in hayat mücadelesi sürüyor: Ece Erken son durumu açıkladı

Yoğun bakımda yaşam savaşı! Ece Erken son durumunu açıkladı
Galatasaray'ın eski yıldızı yeni takımında krallar gibi karşılandı

Krallar gibi karşılandı! Görüntüdeki ismi tanıdınız mı?
Sadettin Saran'dan futbolculara dev prim

Futbolcuları havalara uçuracak müjdeyi verdi
72 yaşındaki adamı namaza giderken vurdu! Kan donduran 'Çocuğunu öldürdü' iddiası

72 yaşındaki adamı namaza giderken vurdu! "Çocuğunu öldürdü" iddiası
Fatih Ürek'in hayat mücadelesi sürüyor: Ece Erken son durumu açıkladı

Yoğun bakımda yaşam savaşı! Ece Erken son durumunu açıkladı
Ahmet Türk'ten Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ilgili çok konuşulacak çıkış

Ahmet Türk'ten Erdoğan'la ilgili çok konuşulacak çıkış
Herkes ekran başına! Şampiyonlar Ligi heyecanı başlıyor

Herkes ekran başına! Milyonların beklediği heyecan başlıyor
Bahçeli talimat verdi! AK Partili bakanın adı mahalleye veriliyor

Bahçeli talimat verdi! AK Partili bakanın adı mahalleye veriliyor
Kasım ayı kira zam oranı belli oldu

Kiralara yapılacak zam oranı belli oldu
'Beni takip ediyor sandım' dedi, masum yürüyüşçüyü bıçakladı

"Beni takip ediyor sandım" dedi, masum yürüyüşçüyü bıçakladı
Sinan Engin derbi sonrası adeta çıldırdı: Nasıl maç seyrediyorsun oğlum?

Derbi sonrası adeta çıldırdı: Nasıl maç seyrediyorsun oğlum?
Ajax-Galatasaray maçının hakemi belli oldu

Milyonlarca taraftarın heyecanla beklediği maçı yönetecek
Kenan İmirzalıoğlu'nun gençlik sırrı belli oldu: Estetik dokunuşlar ortaya çıktı

İmirzalıoğlu'nun yaptırdığı estetik operasyonlar ortaya çıktı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.