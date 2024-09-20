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Düzce'de Çerez Dükkanında Uyuşturucu Operasyonu

Düzce'de Çerez Dükkanında Uyuşturucu Operasyonu
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Düzce'de bir çerez dükkanında yapılan operasyonda 800 gram metamfetamin, 2 bin 628 ecstasy hap ve bonzai ele geçirildi. Dükkan sahibi Tarık Yüksel tutuklandı.

Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, –DÜZCE'de çerez satışı yapılan iş yerinde ürünlerin arasına gizlenmiş halde uyuşturucu maddeler ele geçirildi, dükkan sahibi Tarık Yüksel tutuklandı.

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından bir süredir teknik ve fiziki takibi yapılan Tarık Yüksel'e ait çerez satışı yapılan iş yerine operasyon düzenledi. Operasyonda 4 parça halinde 800 gram metamfetamin, 2 bin 628 ecstasy hap, 2 parça halinde 3 gram bonzai, hassas terazi ele geçirildi. Gözaltına alınan iş yeri sahibi Yüksel, uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçlamasıyla tutuklandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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