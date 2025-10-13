Düzce'de Atıl Durumdaki Okul, Kadın Kooperatifi İçin Yeniden Hayat Buldu

Düzce'de atıl durumdaki ilkokul, üreten kadınlar için kooperatif binasına dönüştürüldü.

Kent merkezine yaklaşık 8 kilometre uzaklıkta bulunan Konaklı Köyü İlkokulu, Düzce Valiliği, Düzce Belediyesi, İl Özel İdaresi, Köylere Hizmet Götürme Birliği ve Organize Sanayi Bölgesi yönetiminin işbirliğinde, köy ve çevresinde yöresel üretim gücünü birleştirerek kooperatifleşen kadınlar için hizmet binası haline getirildi.

"Konaklı Köyü Kadınları Tarımsal Kalkınma Kooperatifi" adı altında hizmet verecek yapının açılışında konuşan Vali Selçuk Aslan, kentin kadını ve erkeğiyle çalışan insanların şehri olduğunu belirterek, "Kooperatifimiz 2 yıl önce bizi muhtarlık binasında misafir etmişti. Hayallerinden ve hedeflerinden bahsetmişlerdi. Bunun üzerine atıl durumdaki eski okul binamızı kooperatifimize üretim ve pazarlama noktasında talep üzerine tahsis ettik. Bizim Valilik olarak genel yaklaşımımız, kırsalda bulunan eski kamusal altyapının üretime kazandırılmasıdır." dedi.

AK Parti Düzce Milletvekili Ayşe Keşir ise dünyadaki değişime paralel çiftçiliğin, üretimin ve pazarlamanın da şeklinin değiştiğine dikkati çekerek, "Kooperatifçilik aslında bizim ata mirasımız. Geçmişten bugüne bildiğimiz bir örgütlenme modeli ama biz bunu yeni dünya düzeninde de ayakta tutmayı başarıyoruz. Bu anlamda Düzce'de de çok güçlü kadın kooperatifleri kuruldu." diye konuştu.

Tarım ve Orman Bakanlığı Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanı Sürur Kır da bakanlığın, kadın çiftçilerin üretimde daha aktif, örgütlü ve güçlü bir şekilde yer alması için kapsamlı çalışmalar yürüttüğünü anlattı.

Eğitimden teknik desteğe, projelerden makine, ekipman hibe programlarına kadar kadınların yanında olmaktan onur duyduklarını dile getiren Kır, "Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığı olarak biz de kadınların bilgiyle güçlenmesini, üretimde söz sahibi olmasını en önemli görevlerimizden biri olarak görüyoruz. Bugüne kadar ülke genelinde milyonlarca kadına ulaşan eğitim programlarımızla üretimin her aşamasında onların yanında olduk." ifadesini kullandı.

İl Tarım ve Orman Müdürü Esra Uzun ise kadınların tarımın görünmez kahramanları olduğunu vurgulayarak, "İlimizde Çiftçi Kayıt Sistemi'ne kayıtlı 6 bin kadın çiftçimiz bulunmaktadır. Bu toplam sayımızın yüzde 20'sini oluşturuyor. Düzce'de kadınların artık üretim yaptığının ve aktif şekilde işin içinde olduklarının somut göstergesidir." değerlendirmesinde bulundu.

15 Ekim Dünya Kadın Çiftçiler Günü'nün de kutlandığı programın sonunda kooperatif binasının açılışı yapıldı.