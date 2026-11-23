Düzce'de 2 milyon lirayı aşan devlet desteğiyle, arıcılara elektrikli çit ünitesi ve üreticilere kaba yem açığını azaltmak için 5 bin 720 kilogram yonca tohumu dağıtıldı.

Tarım ve Orman Bakanlığının "Hayvancılığı Geliştirme" ve "Bitkisel Üretimi Geliştirme" projeleri kapsamında Düzce Valiliği, İl Özel İdaresi ile Tarım ve Orman İl Müdürlüğü işbirliğinde arıcılık ve kaba yem üreticilerini ekipman ve yonca tohumuyla desteklemek için program düzenlendi.

Düzce Valisi Mehmet Makas, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü bahçesindeki programda yaptığı konuşmada, kentin birçok sektörde üreten şehir olduğunu belirterek, "Bizim devlet anlayışımızın odağında hep insan var. İnsanımızın refahını artırmak, insanımıza destek vermek, insanımızı baş tacı yapmak var." dedi.

AK Parti Düzce Milletvekili Ayşe Keşir, çiftçilere yaklaşık 6 ton yonca tohumu verileceğine değinerek, "Bunun yüzde 75 bütçesini İl Özel İdaremiz karşılıyor. Diğer yandan ilimizde 836 arı işletmesi var ve yaklaşık 502 ton bal üretiliyor. Bu üretimi daha verimli hale getirebilmek için dağıtılacak ekipmanlar da bakanlığımızın yüzde 75 desteğiyle sağlanıyor." diye konuştu.

AK Parti Düzce Milletvekili Ercan Öztürk ve İl Genel Meclisi Başkanı Fazlı Koç da projelerin çiftçilere hayırlı olmasını temenni etti.

Tarım ve Orman İl Müdürü Esra Uzun ise Yığılca arısının 2022'de ayrı bir genotip olarak tescillendiğine işaret ederek, "Arıcılarımızın kovanlarını ayı saldırılarından korumak amacıyla yüzde 75 bakanlık destekli 1 milyon 330 bin lira kaynakla 140 arıcımıza elektrikli çit ünitemizin dağıtımını gerçekleştireceğiz." şeklinde konuştu.

Toplamda 55 bin büyükbaşın olduğu kentte 949 bin ton yem bitkisi üretildiğini bildiren Uzun, "Bunun 237 bin tonu kaba yem ihtiyacını karşılamak için üretiliyor. Kaba yem açığımızın azaltılması amacıyla yüzde 75 İl Özel İdaresi desteğiyle 1 milyon lira bütçeli projeyle 99 üreticimize 1144 dekar alanda ekilmek üzere 5 bin 720 kilogram yonca tohumu dağıtacağız." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından arıcılara ve çiftçilere ekipmanlar ile yonca tohumları teslim edildi.

Kaynak: AA