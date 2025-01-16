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Düzce Belediye Başkanı'ndan İBB ve İSKİ'ye Yatırım Çağrısı

Düzce Belediye Başkanı'ndan İBB ve İSKİ'ye Yatırım Çağrısı
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Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü, İstanbul'un içme suyu ihtiyacının büyük bir kısmını karşılayan Düzce Havzası için İBB ve İSKİ'ye yatırım bütçelerini artırmaları çağrısında bulundu. Özlü, Düzce'den sağlanan su miktarına dikkat çekerek, İstanbullulara uyarılarda bulundu.

Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü, İstanbul'a içme suyu sağlayan Melen Havzası'nın bakımından sorumlu İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi ( İski ) ile İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB), yatırımlarını tamamlama çağrısında bulundu.

Özlü, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İBB ve İski'nin resmi rakamlarına göre İstanbul'un kullandığı suyun yaklaşık yüzde 36'sının Düzce Havzası'ndan temin edildiğini belirtti.

İstanbul'un yıllık su tüketiminin 1 milyar 795 milyon metreküp olduğunu bildiren Özlü, şunları kaydetti:

"Bunun 650 milyon metreküpü Düzce'den. Yani toplam tüketimin yaklaşık yüzde 36'sı Düzce'den. İski'nin 2025 yılı yatırım bütçesi 45 milyar 297 milyon lira. Düzce Havzası için öngördükleri yatırım bütçesi 364 milyon lira. Yani toplam yatırım bütçesinin binde 8'i. İBB ve İSKİ yönetimleri, bu nasıl bir planlamadır?"

Özlü, İBB ve İSKİ'ye Düzce yatırımlarını süratle tamamlama çağrısında bulunarak, "Ey İstanbullular, içme suyunuza Düzce'nin kanalizasyon ve lağım suları karışıyor. Bilginiz olsun." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA / Ömer Ürer - Güncel
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