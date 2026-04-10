Düşük faizli kredi vaadi ile dolandırıcılığa 3 tutuklama
Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde sanal medyada düşük faizli kredi ilanı vererek bir kişiyi 409 bin TL dolandıran 3 şüpheli, düzenlenen operasyonla tutuklandı. Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda çeşitli dijital materyaller ve banka hesaplarında büyük miktarda para ele geçirildi.
İlçede yaşayan bir kişi sanal medya üzerinden düşük faizli kredi ilanı nedeniyle 409 bin TL dolandırıldığını fark ederek şikayetçi oldu. Yapılan çalışmaların ardından Gaziantep, Kocaeli ve Diyarbakır'da bulunan 3 şüpheli için eşzamanlı operasyon düzenlendi. Şüphelilere ait ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda; 4 cep telefonu, 2 hafıza kartı, 7 sim kart, 2 bilgisayar, 2 tablet, 12 USB bellek, 7 banka kartı ele geçirildi. Şüphelilerin banka hesaplarında yapılan incelemelerde 30 milyon TL para hacmi tespit etti. Suç unsuru materyaller ile banka hesaplarına el koyan ekipler, 3 şüpheliyi gözaltına aldı.
Jandarmadaki işlemleri tamamlanan adliyeye sevk edilen şüpheliler çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı.