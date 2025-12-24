İçinde 40 bin lira olan çanta, belediye kameralarından tespit edilen sahibine teslim edildi

BURSA'nın İnegöl ilçesinde Suriye uyruklu Mohamad Maktabı, Murat Uysal'ın motosikletiyle giderken düşürdüğü çantayı bulup, İnegöl Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'ne getirdi. Ekipler, belediye kameralarını izleyerek bulduğu Uysal'a çantasıyla birlikte içindeki 40 bin TL'yi teslim etti.

Olay, İnegöl Belediye binasının bulunduğu kavşakta meydana geldi. Murat Uysal, motosikletiyle seyir halindeyken içerisinde 40 bin TL bulunan çantasını yolda düşürdü. Bir süre sonra aynı noktadan bisikletiyle geçen Suriye uyruklu Mohamad Maktabı, yerdeki çantayı fark etti. Çantayı kontrol eden Maktabı, içindeki parayı alarak İnegöl Belediyesi'ne gidip durumu yetkililere bildirdi.

KAMERALAR İNCELENDİ, SAHİBİNE ULAŞILDI

İhbar üzerine harekete geçen İnegöl Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, İzleme ve Değerlendirme Merkezi'ne ait kameraları incelemeye aldı. Yapılan çalışmada önce çantayı düşüren kişi belirlendi. Ardından motosiklet plakasından Murat Uysal'a ulaşıldı. Belediyeye davet edilen Uysal'a, kaybettiği çanta ve içindeki para teslim edildi.