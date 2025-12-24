Haberler

İçinde 40 bin lira olan çanta, belediye kameralarından tespit edilen sahibine teslim edildi

İçinde 40 bin lira olan çanta, belediye kameralarından tespit edilen sahibine teslim edildi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bursa'nın İnegöl ilçesinde Suriye uyruklu Mohamad Maktabı, bir motosiklet sürücüsünün düşürdüğü çantayı bularak İnegöl Belediyesi'ne teslim etti. İçerisinde 40 bin TL bulunan çanta, belediye ekiplerinin incelemeleri sonucunda sahibine ulaştırıldı.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde Suriye uyruklu Mohamad Maktabı, Murat Uysal'ın motosikletiyle giderken düşürdüğü çantayı bulup, İnegöl Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'ne getirdi. Ekipler, belediye kameralarını izleyerek bulduğu Uysal'a çantasıyla birlikte içindeki 40 bin TL'yi teslim etti.

Olay, İnegöl Belediye binasının bulunduğu kavşakta meydana geldi. Murat Uysal, motosikletiyle seyir halindeyken içerisinde 40 bin TL bulunan çantasını yolda düşürdü. Bir süre sonra aynı noktadan bisikletiyle geçen Suriye uyruklu Mohamad Maktabı, yerdeki çantayı fark etti. Çantayı kontrol eden Maktabı, içindeki parayı alarak İnegöl Belediyesi'ne gidip durumu yetkililere bildirdi.

KAMERALAR İNCELENDİ, SAHİBİNE ULAŞILDI

İhbar üzerine harekete geçen İnegöl Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, İzleme ve Değerlendirme Merkezi'ne ait kameraları incelemeye aldı. Yapılan çalışmada önce çantayı düşüren kişi belirlendi. Ardından motosiklet plakasından Murat Uysal'a ulaşıldı. Belediyeye davet edilen Uysal'a, kaybettiği çanta ve içindeki para teslim edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Bahçeli'den düşen jetle ilgili manidar açıklama: Düşündürücü

Bahçeli'den Ankara'da düşen jetle ilgili manidar sözler
Uyuşturucu testi pozitif çıkan Sadettin Saran'dan ilk açıklama: Hayatım boyunca kullanmadım, test yeniden yapılsın

Uyuşturucu testi pozitif çıkan Saran'dan ilk açıklama
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Süper Lig devine Filistinli golcü

Süper Lig devine Filistinli golcü
Ünlü fenomen Ezgi Fındık için yakalama kararı

Soruşturma derinleşiyor! Ünlü fenomen hakkında yakalama kararı
Sinan Akçıl'a icra şoku! 10 yıldır tek kuruş ödemedi

Sinan Akçıl'a icra şoku! 10 yıldır tek kuruş ödemedi
Alkollü eğlence dönüşü dehşet! 7.5 aylık bebeği öldüresiye dövdüler

Alkollü eğlence dönüşü dehşet! 7.5 aylık bebeği hastanelik ettiler
Süper Lig devine Filistinli golcü

Süper Lig devine Filistinli golcü
Kol ağrısı şikayetiyle başladı! Menenjit tedavisi gören 8 yaşındaki Tarık hayatını kaybetti

Minik Tarık hayatını kaybetti! Valilik talimatıyla okul alarma geçti
Müge Anlı'dan Fenerbahçe'ye İrfan Can Kahveci tepkisi

Canlı yayında Fenerbahçe'ye tepki gösterdi: Ben anlamadım yani