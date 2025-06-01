Dünya Süt Günü'nde Konya'da Ücretsiz Süt Dağıtımı

Dünya Süt Günü'nde Konya'da Ücretsiz Süt Dağıtımı
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Konya'nın Karapınar ilçesinde, Dünya Süt Günü dolayısıyla düzenlenen etkinlikte vatandaşlara ücretsiz süt dağıtıldı. Etkinliğe katılan yetkililer, süt üretiminin önemine dikkat çekti.

Konya'nın Karapınar ilçesinde, Dünya Süt Günü dolayısıyla vatandaşlara ücretsiz süt dağıtıldı.

Karapınar Süt Üreticileri Birliği tarafından Süt Birliği'nin Apak Mahallesi'ndeki şubesi önünde gerçekleştirilen etkinliğe, Karapınar Kaymakamı Şenol Öztürk, Karapınar Belediye Başkanı İbrahim Önal, AK Parti Karapınar İlçe Başkanı Ahmet Ersoy ve Karapınar Süt Üreticileri Birliği Başkanı Mehmet Tartan katıldı.

Etkinlikte kurulan stantlarda vatandaşlara süt ikram edildi.

Karapınar Süt Üreticileri Birliği Başkanı Mehmet Tartan, burada yaptığı açıklamada, "Dünya Süt Günü dolayısıyla hem vatandaşlarımıza sütü sevdirmek hem de süt üretiminin önemine dikkat çekmek istedik. Süt, sadece bir besin değil, aynı zamanda sağlıklı nesillerin temelidir. Üreticilerimizin emekleriyle elde edilen bu değerli ürünün sofralarda daha fazla yer bulması için çalışıyoruz." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA / Fatih Arslan - Güncel
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