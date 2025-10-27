Dünya Şampiyonu Güreşçiler Gümüşhacıköy'de Coşkuyla Karşılandı

Kahramanmaraş'ta ilki düzenlenen Karakucak Güreşleri Dünya Şampiyonası'nda kategorilerinde dünya birincisi olan Emircan Çolak ve Muhsin Barbak, memleketleri Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde coşkuyla karşılandı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Dünya Güreş Birliği (UWW) ile Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu tarafından Kahramanmaraş'ta gerçekleştirilen, 16 ülkeden 107 sporcunun katıldığı şampiyonada, Gümüş Spor Kulübünden 60 kiloda Emircan Çolak ile 75 kiloda Muhsin Barbak dünya şampiyonu oldu.

Şampiyon güreşçiler, Gümüşhacıköy ilçe girişinde davul zurna eşliğinde karşılandı.

Konvoy eşliğinde şehir turu atan Çolak ve Barbak, vatandaşların tezahüratlarıyla Cumhuriyet Meydanı'na geldi.

Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Necmi Kılıç, elde edilen başarının ilçedeki genç sporculara ilham olacağını belirterek, "Bu başarı Gümüşhacıköy'ün spora verdiği değerin en somut göstergesidir. Sporcularımızla gurur duyuyoruz." dedi.