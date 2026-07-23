Dünya Kupası finali öncesi yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan 13 şüpheliye tutuklama talebi

Dünya Kupası finali öncesi yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan 16 şüpheliden 13'ü tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Yasa Dışı Bahis ve Spor Suçları Bürosu ile İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin ortaklaşa yürüttüğü soruşturma kapsamında yakalanan 16 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi.

Savcılıkta ifadeleri alınan şüphelilerden 13'ü tutuklama, 3'ü adli kontrol talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Ne olmuştu?

Soruşturma kapsamında 20 Temmuz'da, yapay zeka destekli "AVCI" programı ve saha istihbaratıyla tespit edilen 19 "dış finans evi"ne 23 şüphelinin yakalanmasına yönelik eş zamanlı operasyonlar gerçekleştirilmişti.

Bahis sitelerine entegre PANEL sisteminin yanı sıra hesap kullandıran kişilerin telefonlarının, kartlarının ve fiziki paraların bulunduğu belirlenen adreslere yapılan baskınlarda 16 şüpheli yakalanmış, işlemleri için emniyete götürülmüştü.

Firari 7 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü belirtilmişti.