Dünya Gıda Günü'nde Tarım Gündemi: Gıda Güvenliği ve Sürdürülebilirlik Vurgusu

Antalya Ticaret Borsası ve Antalya Tarım Konseyi'nin düzenlediği 'Tarım Gündem' programında, gıda üretimi, güvenli gıda ve gıdaya erişim konuları ele alındı. Gıda Mühendisleri Odası'nın başkanı, Türkiye'nin tarım potansiyelinin yüksek olduğunu ancak sürdürülebilirlik politikalarının güçlendirilmesi gerektiğini belirtti.

Antalya Ticaret Borsası (ATB) ile Antalya Tarım Konseyi işbirliğinde, 16 Ekim Dünya Gıda Günü dolayısıyla düzenlenen "Tarım Gündem" programında gıda üretimi, güvenli gıda, gıdaya erişim konuşuldu.

Gıda Mühendisleri Odası Antalya Şube Başkanı Ali Manavoğlu, ATB'de düzenlenen toplantıda yaptığı konuşmada, iyi gıdaya erişimin önemine dikkati çekti.

Türkiye'nin tarım potansiyelinin yüksek olduğunu ancak sürdürülebilirlik politikalarının güçlendirilmesi gerektiğini kaydeden Manavoğlu, "Mesela su kaynaklarımızı bilinçsizce tüketiyoruz. Sulama sistemlerinde teknolojiyi yeterince kullanmıyoruz. Bu durum gelecekte gıda üretimimizi olumsuz etkileyecek." ifadesini kullandı.

Sağlıklı beslenmenin insan hakkı olduğunu vurgulayan Manavoğlu, pandemi, iklim değişikliği ve savaşlar nedeniyle gıdanın öneminin daha fazla hissedildiğini, üretimin teşvik edilmesi ve dışa bağımlılığın azaltılması gerektiğini belirtti.

Tüketici Konfederasyonu Başkan Vekili ve Tüketici Merkezi Başkanı İbrahim Güllü de son dönemde tüketicinin alım gücünün azaldığını ifade etti.

Gıda denetimlerinin artırılmasının önemine değinen Güllü, "Türkiye'de yılda yaklaşık 30 milyon ton gıda israfı yaşanıyor. Birçok insan açlık çekerken, gıdanın çöpe gitmesi gerçekten korkunç. Açık büfe ve serpme kahvaltılar israfı körüklüyor. Tabaklarımızı tüketeceğimiz kadar doldurmalıyız." dedi.

Coğrafi işaretli ürünlerin artırılması gerektiğini vurgulayan Güllü, bu ürünlerin güvenli gıda konusunda önemli olduğunu ve başka ülkelere kaptırılmaması gerektiğini söyledi.

Kaynak: AA / Rabia Sapmaz - Güncel

