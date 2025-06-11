Dünya Bankası, Türkiye'nin Büyüme Tahminini 0,5 Puana Yükseltti

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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Dünya Bankası'nın Türkiye'nin büyüme tahminini 0,5 puan artırdığını açıkladı ve sürdürülebilir büyüme politikalarına devam edeceklerini vurguladı.

(ANKARA) - Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Dünya Bankası'nın, Türkiye'nin büyüme tahminini 0,5 puan artırdığını belirterek, "Sürdürülebilir yüksek büyümenin temellerini sağlamlaştıran politikalarımıza kararlılıkla devam edeceğiz" dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Programımıza duyulan güvenle beklentiler iyileşiyor. 2025 yılı için ekonomilerin yaklaşık yüzde 70'inin büyüme tahminini aşağı yönlü revize eden Dünya Bankası, ülkemizin büyüme tahminini 0,5 puan artırmıştır. Sürdürülebilir yüksek büyümenin temellerini sağlamlaştıran politikalarımıza kararlılıkla devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA / Güncel
Bakan Şimşek: Dünya Bankası ülkemizin büyüme tahminini 0,5 puan artırdı, beklentiler iyileşiyor

Dünya Bankası tahminini yükseltti, Bakan Şimşek'ten ilk açıklama geldi
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