Dünya Bankası Ekonomisti: Çin'in Ekonomik Büyümesi Küresel Ekonomi İçin Önemli

BANGKOK, 13 Nisan (Xinhua) -- Dünya Bankası Doğu Asya ve Pasifik Baş Ekonomisti Aaditya Mattoo, Çin'in ekonomik büyümesinin, diğer büyük ekonomilerin yavaşlayan büyümesi karşısında, bölgesel ve küresel ekonomi açısından önem taşıdığını belirtti.

BANGKOK, 13 Nisan (Xinhua) -- Dünya Bankası Doğu Asya ve Pasifik Baş Ekonomisti Aaditya Mattoo, Çin'in ekonomik büyümesinin, diğer büyük ekonomilerin yavaşlayan büyümesi karşısında, bölgesel ve küresel ekonomi açısından önem taşıdığını belirtti.

Mattoo, kısa süre önce Xinhua ile yaptığı söyleşide Çin'in bölgesel ekonomik kalkınmada giderek daha önemli rol oynadığını söyledi.

Dünya Bankası'nın son Doğu Asya ve Pasifik Ekonomik Güncelleme raporuna göre, bölgedeki güçlü ekonomik performansa karşın, bu yıl ısrarcı enflasyon nedeniyle yavaşlayan küresel büyüme, yükselen emtia fiyatları ve sıkılaşan mali koşullar yüzünden gerileyebilir.

Çin'in üstün ekonomik performansı, bu bağlamda bölgesel ekonomik kalkınmanın desteklenmesine yardımcı olacak.

Merkezi Washington'da bulunan banka, Doğu Asya ve Pasifik bölgesindeki büyümenin, 2022'deki yüzde 3,5'ten 2023'te yüzde 5,1'e çıkmasını beklerken, "yüksek büyüme çoğunlukla Çin'den kaynaklanıyor" diye belirtti.

Çin'in büyümesinin 2023'te yüzde 5,1'e ulaşması, bölgenin geri kalanındaki büyüme artışının ise 2022'deki yüzde 5,8'den 2023'te yüzde 4,9'a düşmesi bekleniyor.

Çin'in küresel ticarete dışa açılım politikasıyla katkıda bulunduğunu, uluslararası ticaret ile küresel ekonomik büyümeye olumlu katkılar yaptığını ve Bölgesel Kapsamlı Ekonomik Ortaklık (RCEP) bünyesinde olduğu gibi iç pazarını açtığını beliren Mattoo, bu çerçevede Çin'in "ülkelerin nasıl anlamlı ticaret ilişkisi başlatabileceğine dair mükemmel bir örnek" sergilediğini söyledi.

Ekonomist, Çin yüksek kaliteli kalkınmaya odaklanırken ülkenin ekonomik büyümesinin uzun vadede kapsayıcı ve istikrarlı olacağına inandığını sözlerine ekledi.