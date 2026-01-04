Haberler

Çam ormanlarıyla çevrili Dumanlı Tabiat Parkı ziyaretçilerini bekliyor

Çam ormanlarıyla çevrili Dumanlı Tabiat Parkı ziyaretçilerini bekliyor

Erzincan'ın Refahiye ilçesinde bulunan Dumanlı Tabiat Parkı, kar yağışı sonrası oluşan güzel manzaralarıyla doğa tutkunlarını bekliyor. Ziyaretçilere yürüyüş, spor, piknik ve konaklama imkanları sunan park, ayrıca 20 Ocak'ta Türkiye Oryantiring Şampiyonası'na ev sahipliği yapacak.

Erzincan'ın Refahiye ilçesinde etrafı çam ormanlarıyla çevrili Dumanlı Tabiat Parkı ziyaretçilerini bekliyor.

Kent merkezine 70 kilometre uzaklıktaki 8 bin 964 hektarlık bölge, 2017'de Türkiye'nin 219'uncu tabiat parkı ilan edildi.

Akarsuları, sarıçam ormanları ve gölleri ile her mevsim doğa tutkunlarının ilgisini çeken tabiat parkında kar yağışı sonrası güzel manzaralar oluştu.

Ziyaretçilerine yürüyüş, spor, piknik ile karavan ve çadır kampının yanı sıra Dumanlı Tabiat Evleri'nde konaklama imkanı sunan yayla, çeşitli kış sporlarına da ev sahipliği yapıyor.

"Tüm vatandaşlarımızı Dumanlı Tabiat Parkı'na davet ediyoruz"

Refahiye Kaymakamı Halil İbrahim Köroğlu, AA muhabirine, tabiat parkının ilçeye 5 dakikalık mesafede olduğunu söyledi.

Kaymakamlık tarafından işletmesi yapılan Dumanlı Tabiat Evleri'nde konaklama imkanı bulunduğunu belirten Köroğlu, şunları kaydetti:

"Macera parkımız, camimiz, yerleşke alanımız oldukça geniştir. Tüm misafirlerimizi, vatandaşlarımızı, Türkiye'nin bu yeşil cennetini keşfetmeye bekliyoruz. Aynı zamanda, geçen sene olduğu gibi bu sene de Türkiye Oryantiring Şampiyonası 20 Ocak'ta Dumanlı Tabiat Parkı'nda gerçekleştirilecek. Sporcularımıza şimdiden başarılar diliyorum. Tüm vatandaşlarımızı Dumanlı Tabiat Parkı'na davet ediyoruz."

Köroğlu, Dumanlı Tabiat Parkı'na gelen vatandaşların memnun kaldığını ifade ederek, "Karadeniz'de olan nemin Dumanlı Tabiat Parkı'nda olmaması ve alanın oldukça yeşil olması gelen misafirleri büyülüyor. Yazın güzelliğinin yanında kışın da karın Dumanlı Tabiat Parkı'na kattığı ayrı büyüleyici bir güzelliği var." diye konuştu.

