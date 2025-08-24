Düğün Konvoyu Yolu Kapatan Sürücüye Cezai İşlem

İzmir'in Konak ilçesinde düğün konvoyunda yolu kapatan sürücüye idari para cezası uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü trafik ekipleri, dün Mustafa Kemal Sahil Bulvarı Karantina Alt Geçidi'nde düğün konvoyu yapan bir aracın yolu trafiğe kapattığı anlara ilişkin sosyal medyada paylaşılan görüntüler üzerine inceleme başlattı.

Plaka bilgisinden kimliği tespit edilen T.Ş'ye Karayolları Trafik Kanunu kapsamında, karayollarında "kamunun rahatını, huzurunu bozacak veya kişilere zarar verecek şekilde araç trafiğinin seyir emniyetini ihlal etmek suretiyle tedbirsiz ve saygısız davranışlarda bulunarak araç kullanmak", "geçiş yapmak isteyenlere yol vermemek", "trafik güvenliği ve düzeni ile ilgili olan ve yönetmelikte gösterilen diğer kural, yasak, zorunluluk veya yükümlülüklere uymamak" maddelerinden toplam 2 bin 979 lira idari para cezası uyguladı.

Ayrıca sürücü hakkında "trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek" suçundan adli işlem başlatıldı.

Hatay Polis Merkezi Amirliğindeki işlemleri tamamlanan T.Ş. adliyeye sevk edildi.