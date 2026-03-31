UKMTO: Dubai açıklarında bir petrol tankerinde mermi isabeti sonrası yangın çıktı

Basra Körfezi'nde Dubai açıklarında bir petrol tankerine isabet eden mermi sonucu yangın çıktı. Gemideki mürettebat güvende, herhangi bir yaralanma veya çevresel etki bildirilmedi. Bölgedeki gemilere dikkatli olmaları çağrısı yapıldı.

Basra Körfezi'nde Dubai açıklarında bir petrol tankerine bir mermi isabet etmesi sonucu yangın çıktığı belirtildi.

İngiltere Deniz Ticaret Örgütünden (UKMTO) yapılan yazılı açıklamada, Dubai açıklarında bir petrol tankerinin sancak tarafına nereden geldiği bilinmeyen bir mermi isabet ettiği ve bunun sonucunda gemide yangın çıktığı kaydedildi.

Gemideki tüm mürettebatın güvende olduğu, herhangi bir yaralanma ya da çevresel etki bildirimi yapılmadığı aktarıldı.

Açıklamada, olayla ilgili herhangi bir tarafa suçlama yöneltilmezken, bölgeden geçen tüm gemilere son derece dikkatli olma ve şüpheli veya olağandışı herhangi bir faaliyeti derhal bildirme çağrısı yapıldı.

Son zamanlarda Hürmüz Boğazı ve çevresinde petrol tankerlerine yönelik benzer saldırılar meydana geliyor.

ABD-İsrail'in İran'a yönelik ortak saldırılarına karşılık İran'ın misilleme saldırıları devam ederken, Devrim Muhafızları Ordusu, Hürmüz Boğazı'nı ABD ve İsrail ile müttefikleriyle bağlantılı gemilerin geçişine kapatmıştı. İran donanması, Boğaz'dan geçmeye çalışan bazı gemileri füze ve silahlı insansız hava araçlarıyla vurmuştu.

Kaynak: AA / Yusuf Alioğlu
