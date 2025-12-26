Haberler

DTSO Başkanı Kaya'dan gündeme ilişkin açıklama

Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Kaya, terörsüz bir Türkiye sürecinin ekonomik kazanımları ve Nusaybin Gümrük Kapısı'nın açılması gerektiği konularında değerlendirmelerde bulundu.

Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO) Başkanı Mehmet Kaya, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

DTSO'dan yapılan açıklamaya göre, Kaya, DTSO Meclis Toplantısı'nda Diyarbakır ve bölgenin ekonomik geleceğini ilgilendiren konulara ilişkin değerlendirmede bulundu.

Kaya, "Terörsüz Türkiye" sürecine ilişkin, silahların susması ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) kurulan komisyonun önemli olduğunu belirtti.

Sürecin yasal ve kurumsal düzenlemelerle desteklenmesinin bir zorunluluk haline geldiğini bildiren Kaya, "Terörsüz Türkiye" sürecinin tüm ülkeye ciddi ekonomik kazanımlar sağlayacağını, güvenlik harcamalarının azalmasıyla kaynakların yatırıma, üretime ve istihdama yönlendirilebileceğini kaydetti.

Mardin'in Nusaybin ilçesinde bulunan Nusaybin Gümrük Kapısının açılması gerektiğini belirten Kaya, "Kapılar açılırsa ticaret hızlanır, istihdam artar ve Türkiye bölgesel pazarda güçlü bir konum elde eder. Kapalı kalırsa bu fırsatları başkalarına kaptırırız." dedi.

Diyarbakır'ın turizm ve ticaret açısından hızla büyüyen bir kent olmasına rağmen mevcut sefer sayılarının ihtiyacı karşılamadığını dile getiren Kaya, özellikle Erbil'e direkt uçuşların olmamasının iş dünyasını karayoluna ya da İstanbul aktarmasına mecbur bıraktığını bildirdi.

Bu durumun ciddi zaman ve maliyet kaybına yol açtığını belirten Kaya, şunları kaydetti:

"Diyarbakır, bölgenin ticaret ve turizm merkezi olabilecek potansiyele sahip. Ancak yetersiz uçuşlar bu potansiyelin önünü tıkıyor. Ulaşım güçlenmeden kalkınmadan söz edemeyiz."

Kaynak: AA / Ömer Yasin Ergin - Güncel
