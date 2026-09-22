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DTO Antalya toplantısında deniz ticaretinin savaş ve salgından etkilendiği belirtildi

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İMEAK DTO Antalya Şubesi Genişletilmiş Meclis Toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda İMEAK DTO Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Kıran, dünya deniz yolu ticaretinin savaş ve salgından etkilendiğini, Ahmet Çetin ise yetki verilirse bir dönem daha başkanlığa aday olacağını söyledi.

İstanbul ve Marmara, Ege, Akdeniz, Karadeniz Bölgeleri (İMEAK) Deniz Ticaret Odası (DTO) Antalya Şubesi Genişletilmiş Meclis Toplantısı gerçekleştirildi.

İMEAK DTO Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Kıran, kentte bir otelde düzenlenen toplantıda, İMEAK'ın Antalya dahil deniz turizminin yoğun yaşandığı şubelerde çok iyi çalışmalar gerçekleştirdiğini söyledi.

Dünyanın ve Türkiye'nin özellikle savaşlar nedeniyle farklı bir düzene evrildiğini dile getiren Kıran, bütün normların 2016'da özellikle Donald Trump'ın ABD başkanı seçilmesiyle değiştiğini ifade etti.

Savaşlardan ve salgından dünya deniz yolu ticaretinin etkilendiğini belirten Kıran, kurum olarak aksaklık olmasın diye yoğun bir şekilde çalıştıklarını vurguladı.

Göreve geldikleri günden beri sektörün genel ihtiyaçları doğrultusunda çalışmalarını sürdürdüklerinin altını çizen Kıran, 8 yıllık süreçte ellerinden geldiğince üyelerin önünü açan ve sektörü daha ileriye taşıyacak işbirlikleri ve hizmetler gerçekleştirdiklerini söyledi.

İMEAK DTO Antalya Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Çetin de yetki verilirse bir dönem daha başkanlığa adaylığını koyacağını belirterek, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da aynı şekilde hizmetlerine devam edeceğini anlattı.

Toplantıya, İMEAK DTO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Recep Düzgit, İMEAK DTO Antalya Şubesi Meclis Başkanı Berna Küner Vanmannekes ve üyeler katıldı.

Kaynak: AA
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