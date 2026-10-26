DSİ 11. Bölge Müdürü Yücegök, Tekirdağ'da İnecik 1-2 Barajı şantiyesini ziyaret etti

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Devlet Su İşleri (DSİ) 11. Bölge Müdürü Faruk Yücegök ve beraberindeki teknik heyet, Tekirdağ'da incelemede bulundu.

DSİ'den yapılan açıklamaya göre, Yücegök ve beraberindeki teknik heyet tamamlandığında 12 hektometreküp içme suyu ve 8 bin 120 dekar tarımsal arazinin sulanmasını sağlayacak Tekirdağ İnecik 1-2 Barajı inşaatının şantiyesini??????? şantiyesini ziyaret etti.

Yücegök, tamamlanmak üzere olan gövde dolgusunu ve su tutma hazırlıklarını yerinde inceledi ve yetkililerden çalışmalar ile ilgili bilgi aldı.

Kaynak: AA