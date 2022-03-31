(DRONE) Göçük oluşan yol ulaşıma kapandı
AA - Onur Can Bulat - Güncel
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Adana'nın Pozantı ilçesinde kara yolunda meydana gelen göçük nedeniyle yol ulaşıma kapandı.
POZANTI, ADANA (AA) - Adana'nın Pozantı ilçesinde kara yolunda meydana gelen göçük nedeniyle yol ulaşıma kapandı.
Adana- Niğde kara yolunun Fındıklı Mahallesi mevkisinde göçük meydana geldi.
Yaklaşık 1,5 yıl önce yapılan asfalt yolda meydana gelen göçük nedeniyle yol ulaşıma kapandı.
Pozantı'dan Niğde yönüne ulaşım ise Fındıklı Mahallesi içinden geçen yoldan sağlanıyor.