Drift Yapan Sürücü Jandarma Tarafından Yakalandı

İZMİR'in Urla ilçesinde drift yapan sürücü, jandarma ekipleri tarafından suçüstü yakalandı. Araç trafikten menedilirken, sürücü C.A.'nın ehliyetine 60 gün süreyle el konuldu.

İzmir Otoyol Jandarma Komutanlığı ekipleri, suç ve suçlularla mücadele kapsamında yaptıkları denetimlerde drift yapan bir sürücüyü yakaladı. Dün saat 10.30 sıralarında, İzmir-Çeşme Otoyolu Urla mevkisinde bir benzinlik ve servis alanı girişinde seyir halinde devriye görevi yapan jandarma ekipleri, 35 CNS 735 plakalı aracın sürücüsünün drift yaptığını tespit etti. Araç sürücüsü C.A.'ya, idari para cezası uygulandı. Sürücünün ehliyetine 60 gün süreyle el konulurken, araç da aynı süreyle trafikten menedilerek yediemin otoparkına çekildi.