(İSTANBUL) - Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Semra Cerit Mazlum, Antalya'da düzenlenen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı'nın ( Cop31 ) sonuçlarını değerlendirdi. Fosil yakıtlardan uzaklaşma konusunda Suudi Arabistan başta olmak üzere Körfez ülkeleri ve Rusya'nın, iklim finansmanında ise Avrupa Birliği ve gelişmiş ülkelerin uzlaşmaya yanaşmadığını belirten Mazlum, "Mitigasyon çalışma programının gelecek yıla bırakılması, adil geçiş mekanizmasının işler hale getirilememesi ve finansmanda yalnızca prosedürel bir karar alınması COP31'i başarısız bir COP yaptı. Bu çok büyük bir hayal kırıklığı" dedi.

Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Semra Cerit Mazlum yaptığı yazılı açıklamada, Antalya'da düzenlenen COP31'in sona ermesinin ardından iklim müzakerelerinin sonuçlarını değerlendirdi. Küresel sıcaklık artışının 1,5 dereceyi aştığının bilimsel olarak ortaya konduğu bir dönemde konferansın daha iddialı kararlarla tamamlanması gerektiğini ifade eden Mazlum, ülkelerin yeterli siyasi irade göstermediğini vurguladı.

"SUUDİ ARABİSTAN, KÖRFEZ ÜLKELERİ VE RUSYA FOSİL YAKIT KARARLARINI ENGELLEDİ"

COP31'de fosil yakıtlardan uzaklaşma konusunda uzlaşma sağlanamadığına dikkat çeken Mazlum, şunları kaydetti:

"1,5 derecenin aşıldığının bilimsel olarak ortaya konduğu ve İkinci Küresel Durum Değerlendirmesi'nin başladığı bir yılda COP31'in çok daha iddialı sonuçlarla kapanması beklenirdi. Ancak hiçbir taraf bu iradeyle gelmedi. Suudi Arabistan başta olmak üzere Körfez ülkeleri ve Rusya, fosil yakıtlardan uzaklaşma konusunda hiçbir karar çıkmaması için pozisyon aldı. Avrupa Birliği ve gelişmiş ülkeler ise yeni finansman konusunda iki hafta boyunca hiç esnemedi. ABD'nin yokluğu, süren savaşlar ve enerji arz güvenliği kaygıları da bu katı tutumlara zemin hazırladı. Sonuçta kaybeden hem 1,5 derece hedefi hem de fosil yakıtlardan uzaklaşma gerekliliği oldu. Mitigasyon çalışma programının gelecek yıla bırakılması, adil geçiş mekanizmasının işler hale getirilememesi ve finansmanda yalnızca prosedürel bir karar alınması COP31'i başarısız bir COP yaptı. Bu çok büyük bir hayal kırıklığı. Tek iyi haber, fosil yakıtlardan uzaklaşmayı içermeyen ve fosil yakıtları karbon yakalama gibi teknolojilerle meşrulaştıran bir çerçeve kararın çıkmamış olması. COP32'ye giderken Türkiye, başkanlığın öncelik verdiği elektrifikasyon hedefini İkinci Küresel Durum Değerlendirmesi'nin hedeflerinden biri haline getirmek için taraflarla çalışabilir. Bu hedefin, özellikle gelişmiş ülkeler arasında, güçlü destekçileri var. Elektrifikasyon taahhüdü de geçerliliğini koruyor. Bunun yanında Türkiye adil geçiş mekanizması üzerinde taraflarla birlikte çalışmayı sürdürmeli ve mekanizmanın işlerlik kazanması için görüşmelerin ilerlemesine destek olmalı."

Kaynak: ANKA