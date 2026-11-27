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New York borsası, teknoloji hisselerindeki toparlanmanın etkisiyle dalgalı geçen haftanın son işlem gününü yükselişle tamamladı.

Kapanışta Dow Jones endeksi 590 puanın üzerinde değer kazandı ve yüzde 1,18 artarak 50.774,94 puana ulaştı.

S&P 500 endeksi yüzde 1,60 artışla 7.297,49 puana, Nasdaq endeksi de yüzde 2,31 kazançla 24.129,50 puana yükseldi.

Dow Jones ve S&P 500 endeksleri haftalık bazda sırasıyla yüzde 5,46 ve yüzde 5,71 değer kazandı. Dow Jones, Ekim 2022'den bu yana en güçlü haftalık yükselişini kaydederken S&P 500 de Nisan 2025'ten bu yana en iyi haftasını geçirdi. Nasdaq endeksi de haftalık bazda yüzde 6,68 yükseldi.

Şükran Günü tatili dolayısıyla dün kapalı olan, bugün ise yarım gün işlem gören piyasalarda haftanın son işlem gününde alıcılı bir seyir izlendi.

Nvidia Üst Yöneticisi (CEO) Jensen Huang'ın görevine yeniden dönmesi ve Anthropic hisselerinin hafta başında halka arz fiyatının altına gerilemesi gibi gelişmeler, bu hafta yapay zeka bağlantılı hisselerdeki oynaklığı artırmıştı.

Son dönemde satış baskısı altında kalan Nvidia'nın hisseleri yüzde 0,80 yükseldi.

İki Çinli şirketin, Nvidia'nın Blackwell çiplerini Alice Huang ile bağlantılı bir Şanghay veri merkezinde kullandığına ilişkin haberler gündeme geldi.

Yapay zeka şirketi Anthropic'in hisseleri de yüzde 10,98 değer kazandı.

Çip üreticilerinin hisselerindeki yükseliş öne çıkarken, Micron Technology'nin hisseleri yüzde 7,6, Marvell Technology'nin hisseleri yüzde 7,34, Advanced Micro Devices'ın (AMD) hisseleri yüzde 4,56 ve Broadcom'un hisseleri yüzde 3,82 arttı.

ABD'nin önde gelen teknoloji şirketlerinden Amazon'un hisseleri yüzde 3,96, Meta'nın hisseleri ise yüzde 3,13 yükseldi.

Makroekonomik veri tarafında ise ABD'de mal ticareti açığı ekimde aylık bazda yüzde 10,7 artarak 149,5 milyar dolara çıktı ve Mart 2025'ten bu yana en yüksek seviyesine ulaştı.

Kaynak: AA