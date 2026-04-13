Doruk Madencilik İşçileri Ankara'ya Yürüyor: "Gerekirse Yarımız Madene Kapanacak Ama Bu Hakları Almadan Hiçbir Yere Gitmeyeceğiz"

(ANKARA) - Doruk Madencilik'te çalışan işçiler, "ücret, ihbar ve kıdem tazminatlarının ödenmesi" talebiyle Eskişehir'den Ankara'ya yürüyüş başlattı. Bağımsız Maden İş Genel Başkanı Gökay Çakır, yürüyüş öncesinde işçilere hitaben, "Gerekirse yarımız geri dönecek ve bu madene kapanacak ama bu hakları almadan hiçbir yere gitmeyeceğiz. Bağımsız Maden İş Sendikası'nın sloganı 'Ölmek var dönmek yok'. Bu hakları almadan sizleri evinize göndermeyeceğiz, bunu herkes bilsin" dedi.

Eskişehir'de faaliyet gösteren Doruk Madencilik'te çalışan, Bağımsız Maden İş Sendikası'na üye işçiler, hak talepleri için Ankara'ya yürüyüş başlattı. Doruk Madencilik işletmesi önünde bir araya gelen işçiler, sabah saatlerinde yürüyüşe geçti. Yürüyüş öncesi açıklama yapan Bağımsız Maden İş Genel Başkanı Gökay, şunları söyledi:

"2016'dan beri burayı TMSF çalıştırmış. Biz alacaklarımızın hepsini TMSF'den alacağız. Yürüyüşümüz Ankara'ya vardıktan sonra şunu yapacağız: TMSF'nin, Enerji Bakanlığı'nın, Yıldızlar Honding'in patronunun evinin önüne, iş yerine gideceğiz. Gerekirse yarımız geri dönecek ve bu madene kapanacak ama bu hakları almadan hiçbir yere gitmeyeceğiz. Bağımsız Maden İş Sendikası'nın sloganı 'Ölmek var dönmek yok'. Bu hakları almadan sizleri evinize göndermeyeceğiz, bunu herkes bilsin. Ama 6 ay ama 1 yıl ama 5 yıl sürecek. Bu mücadeleyi hep beraber başaracağız. Bunu da Türkiye halkı, işçi sınıfı, tüm siyasi partiler, bugüne kadar size omuz veren, sırtınızı sıvayan arkadaşlarınız da görecek."

Sendika burada sizi oyuna getirmiş. Senelerden beri sizin kanınızla, paranızla beslenmiş bu sendika ama size de hakkınızı vermemiş. Bunu bilerek ve isteyerek yapmışlar. Sizden çocuğunuzun geleceğini bile almışlar. İnsanın çocuğunun geleceği, elinden emeği alınmaz. Elbette bizi de alabilirler. Bundan hiç korkmayın. Korkmadan geliyoruz, korkmadan da yürüyeceğiz."

Bağımsız Maden İş Sendikası'nın sosyal medya hesabı üzerinden yapılan açıklamada, işçilerin, 15 Nisan'da Beypazarı, 16 Nisan'da Güdül, 17 Nisan'da Ayaş, 18 Nisan'da Yenikent, 19 Nisan'da Sincan ve 20 Nisan'da Ankara merkezde olmayı planladıkları belirtildi.

