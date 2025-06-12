Dondan Etkilenen Tarım Arazileri İncelendi

Dondan Etkilenen Tarım Arazileri İncelendi
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TZOB Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, Kastamonu'da dondan etkilenen tarım arazilerini gezdi ve çiftçilerin sorunlarını dinledi. Meyve ağaçlarının büyük oranda zarar gördüğünü belirten Bayraktar, çiftçilere destek çağrısında bulundu.

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, Kastamonu'da dondan etkilenen tarım arazilerini gezdi.

Kastamonu Ziraat Odası Başkanı Mehmet Butur'u ziyaret eden Bayraktar, ardında Çiğil köyünde dondan etkilenen tarlalarda inceleme yaparak çiftçilerin sorunlarını dinledi.

Bayraktar, burada yaptığı açıklamada, Kastamonu'daki meyve ağaçlarının dondan ciddi şekilde etkilendiğini belirtti.

Don nedeniyle ceviz, elma, armut, kiraz, şeftali ve erik ağaçlarının yüzde 80 ila 100 oranında zarar gördüğünü ifade eden Bayraktar, "Bir miktar şeker pancarında zarar var. Bir de tabii özellikle dünya çapında bir ürünümüz var; Avrupa Birliği'nden coğrafi işaret alan Taşköprü sarımsağımız da maalesef zarar gördü, bundan da üzüntü duyuyoruz." dedi.

Bayraktar, Kastamonu'da 2 bin 677 çiftçinin don nedeniyle zarar gördüğünü ifade ederek şunları kaydetti:

, "23 bin dekar arazimiz de zarar görmüş durumda. Bunlar resmi rakamlar. İnşallah bu zarar gören çiftçilerimize gerekli destekler verilir, önümüzdeki yıl da üretimde kalmaları sağlanır. Allah böyle bir afeti bir daha göstermesin. Tüm çiftçilerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum."

Kaynak: AA / Bilal Kahyaoğlu - Güncel
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