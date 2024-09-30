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Domaniç'te Kuvvetli Sağanak ve Dolu Etkili Oldu

Domaniç'te Kuvvetli Sağanak ve Dolu Etkili Oldu
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Kütahya'nın Domaniç ilçesinde şiddetli sağanak ve dolu nedeniyle yollarda su birikintileri oluştu, bazı araçlar zarar gördü ve pazar esnafı ürünlerini kurtarmaya çalıştı.

Kütahya'nın Domaniç ilçesinde kuvvetli sağanak ve dolu etkili oldu.

İlçede aniden başlayan şiddetli sağanak ve dolu nedeniyle ilçe merkezindeki yollarda büyük su birikintileri oluştu, bazı araçlar ise doludan zarar gördü.

Hisar Mahallesi yakınlarında biriken sel suları nedeniyle Domaniç-Tavşanlı kara yolunda ulaşım güçlükle sağlandı.

Sağanaktan etkilenen pazar esnafı, ürünlerini kurtarmaya çalıştı. Sele kapılan bazı ürünler ara sokaklara sürüklendi. Dolu nedeniyle bazı işyerlerinin de camları kırıldı.

Kaynak: AA / Serdar Yiğit - Güncel

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