Domaniç Dağları'nda Cumhuriyet'in 100. yılı yürüyüşü yapıldı

Kütahya'nın Domaniç ilçesinde, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Cumhuriyet'in 100. yılı kutlamaları kapsamında Domaniç Dağları'nda yürüyüş gerçekleştirildi.

Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Sağlık ve İyilik Hareketi Topluluğunca düzenlenen yürüyüş, doğayla iç içe dağın eşsiz sonbahar manzarası eşliğinde 1400 rakımlı Kocayayla'dan başladı.

Yaklaşık 70 kişilik ekip, Dağcılık İl Temsilcisi ve Padok Arama Kurtarma Doğa Sporları Kulübü yürüyüş lideri Zekiye Kaya tarafından yönetildi.

Topuk Yayla Tabiat Parkı'na inişe geçerek 7 kilometrelik parkuru tamamlayan ekip burada doğanın tadını çıkardı.

Sağlık ve İyilik Hareketi Topluluğu yöneticisi Havvanur Çiftçi, gazetecilere yaptığı açıklamada, Cumhuriyet'in 100. yılı olması nedeniyle doğa yürüyüşünün daha anlamlı olduğunu söyledi.

Mesleki ve kişisel anlamda gelişebilmek için etkinlikler düzenlediklerini belirten Çiftçi, "Bu etkinliklerden biri de doğa yürüyüşü. Domaniç yürüyüşünü tarih olarak 29 Ekim haftasına denk getirdik. Cumhuriyet'imizin yüzüncü yılında, Osmanlı'nın kurulduğu topraklar olan Domaniç'te burada kutlayarak yürüyüşümüze anlam katmak istedik" dedi.

Prof. Dr. Vural Kavuncu da sonbaharın renk cümbüşü arasında Cumhuriyet'in 100. yılını kutladıkları için mutlu olduğunu dile getirdi.