Haberler

Emniyet Genel Müdürlüğünce 22 ilde düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda 247 kişi tutuklandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Emniyet Genel Müdürlüğü, 22 ilde düzenlediği dolandırıcılık operasyonunda 247 kişiyi tutukladı. Şüphelilerin 600 milyon lira dolandırıcılık yaptıkları belirlenirken, çeşitli ekipmanlar ve değerli madenlere de el kondu.

Emniyet Genel Müdürlüğünce 22 ilde düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda 247 kişi tutuklandı.

İçişleri Bakanlığının açıklamasına göre, Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Daire Başkanlığı ile Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde İl Emniyet Müdürlüklerince yürütülen çalışmalar kapsamında dolandırıcılık suçlarına yönelik 22 ilde operasyon düzenlendi.

Adana, Afyonkarahisar, Amasya, Ankara, Antalya, Bursa, Çorum, Diyarbakır, Elazığ, Mersin, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kırşehir, Nevşehir, Niğde, Samsun, Sivas, Tekirdağ, Şanlıurfa, Bartın ve Yalova'da düzenlenen operasyonlarda 390 şüpheli yakalandı.

Yakalanan şüphelilerden 247'si tutuklandı, 143'ü hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı.

Soruşturma kapsamında şüphelilerin, kendilerini kamu görevlisi veya banka personeli olarak tanıtma, sahte otel rezervasyonu, belediyede işe yerleştirme vaadi, sosyal medya üzerinden sahte ilan verme gibi "sazan sarmalı" yöntemiyle gayrimenkul satışı ve yasa dışı ilaç temini gibi yöntemlerle vatandaşları 600 milyon lira dolandırdıkları saptandı.

Operasyonlar sonucu çok sayıda iletişim ve bilişim ekipmanı ile dijital materyal, suçtan elde edildiği değerlendirilen bir miktar döviz, altın ve gümüş gibi değerli madenler, ruhsatsız silah ve mühimmat ile 13 gayrimenkule el konuldu.

Kaynak: AA / Hüseyin Cem Dağıstanlı
Trump'tan yeni saldırı mesajı: İran bugün çok ağır bir darbe alacak

Trump'tan dünyayı tedirgin eden mesaj! Bugünü işaret etti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

ABD'den Putin'i sevindirecek bir adım daha

ABD'den Putin'i sevindirecek bir adım daha
Trafikte hız limitleri ve cezalar sil baştan değişti! Yüzde 10 toleransı kalktı

Trafikte hız limitleri ve cezalar sil baştan değişti
Sürpriz aşk belgelendi: Daha fazla kaçamadılar

Daha fazla kaçamadılar
Achraf Hakimi'den eski eşine büyük şok

Hakimi'den eski eşine büyük şok
ABD'den Putin'i sevindirecek bir adım daha

ABD'den Putin'i sevindirecek bir adım daha
İran: Irak'ın kuzeyindeki ayrılıkçı grupların mevzilerini füzelerle vurduk

İran'dan Kürt kartını oynamak isteyen Trump'a karşı hamle
Tarihin en büyük göçü! Beyaz yakalar akın akın ülkeyi terk ediyor

Tarihin en büyük beyaz yaka göçü başladı