6 ilde dolandırıcılık ve tefecilik yapan suç örgütlerine operasyon: 46 tutuklama

İÇİŞLERİ Bakanı Ali Yerlikaya, 6 ilde dolandırıcılık ve tefecilik yapan 9 organize suç örgütüne yönelik operasyonlarda, hesaplarında son 2 yılda 2 milyar 408 milyon TL işlem hacmi bulunan 61 şüphelinin yakaladığını, 46'sının tutuklandığını açıkladı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, jandarma tarafından son 2 haftadır düzenlenen operasyonları, sosyal medya hesabından paylaştı. Buna göre; hesaplarında son 2 yılda 2 milyar 408 milyon TL işlem hacmi bulunan 61 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden 46'sı çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı, 15'i hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı.

Şüphelilerin; Gaziantep'te sahte yatırım danışmanlığı ilanı aracılığıyla para talep ederek dolandırıcılık yaptıkları belirlendi. Muğla'da sosyal medya üzerinden irtibata geçtikleri 244 vatandaşı sahte yatırım sitelerine yönlendirerek dolandırdıkları, Balıkesir'de uyuşturucu ticaretini organize şekilde yürüttükleri ve tefecilik yaptıkları tespit edildi. Diyarbakır'da baskı, darp, cebir ve tehditle arazilerin tapularını kendi üzerlerine almaya çalıştıkları, Zonguldak'ta sosyal medya hesapları aracılığıyla, sahte sınavsız ehliyet ilanı ile dolandırıcılık yaptıkları ve Sivas'ta tefecilik yaptıkları ortaya çıkarıldı. Şüpheliler hakkında Cumhuriyet başsavcılıklarınca soruşturma başlatıldı.