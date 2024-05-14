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DOKAP Giresun'da 9 Proje İçin İmza Töreni Düzenlendi

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Doğu Karadeniz Projesi (DOKAP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı'nın Giresun'da destekleyeceği 9 proje için imza töreni gerçekleştirildi. Projelerin bölgenin kalkınmasına ve vatandaşların refahına önemli katkılar sağlayacağı belirtildi.

Doğu Karadeniz Projesi (DOKAP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı'nın Giresun'da destekleyeceği 9 proje için imza töreni gerçekleştirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Valilik Toplantı Salonu'nda düzenlenen toplantıya, Vali Mehmet Fatih Serdengeçti, DOKAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı Hakan Gültekin, AK Parti Giresun Milletvekili Nazım Elmas ile ilgili kurumların müdürleri katıldı.

Serdengeçti, yaptığı konuşmada, Giresun'un kalkınması için büyük önem taşıyan projelerin değerinin 50 milyon lira olduğunu söyledi.

Tarım sektöründen eğitime, kırsal altyapıdan diğer alanlara kadar geniş bir yelpazede yer alan projelerin, bölgenin gelişimine ve vatandaşların refahına önemli katkılar sağlayacağına dikkati çeken Serdengeçti, "DOKAP, Giresun ve çevresinin gözbebeği bir kurum olarak, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da bölgenin kalkınmasına liderlik etmeye devam edecektir." dedi.

Serdengeçti, DOKAP Başkanı Gültekin'e verdiği desteklerden dolayı teşekkür etti.

Uygulanacak projelerin içerik ve faaliyetlerinin yer aldığı sunumun ardından proje protokolleri imzalandı.

Kaynak: AA / Güncel

Doğu Karadeniz Projesi Giresun Ekonomi Güncel Haberler

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