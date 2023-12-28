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Doğubayazıt'ta Sigara Kaçakçılığı Operasyonu: 3 Zanlı Gözaltına Alındı

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Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde düzenlenen sigara kaçakçılığı operasyonunda 3 zanlı gözaltına alındı. Operasyonda toplamda 3 bin 790 paket sigara ve 2 bin 850 kaçak elektronik sigara ele geçirildi.

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde düzenlenen sigara kaçakçılığı operasyonunda 3 zanlı gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ile Gürbulak Gümrük Muhafaza ve Kaçakçılık İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılık faaliyetlerini önlemek için çalışma yürüttü.

Ekipler, bu kapsamda Doğubayazıt'ta belirlenen bir adrese operasyon düzenledi.

Aramalarda, gümrük kaçağı 3 bin 790 paket sigara ele geçirildi.

Gümrük sahasındaki bir tırda yapılan aramada ise 2 bin 850 kaçak elektronik sigara bulundu.

Gözaltına alınan biri İran uyruklu 3 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Güncel

Doğubeyazıt Gürbulak Ağrı Güvenlik Operasyon Kaçakçılık Politika Güncel Haberler

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