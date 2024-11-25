Doğubayazıt'ta Gümrük Kapısında 6 Kilo 800 Gram Kaçak Safran Ele Geçirildi
Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde Gürbulak Gümrük Kapısı'nda yapılan operasyonda, bir tırın dorsesinde 6 kilo 800 gram kaçak safran bulundu. Jandarma ekipleri, yabancı uyruklu şüpheliyi gözaltına aldı.
Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde bulunan Gürbulak Gümrük Kapısı'nda bir tırın dorsesinde 6 kilo 800 gram kaçak safran ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, jandarma ve Gümrük Muhafaza ekiplerince gümrük sahası içerisinde yabancı uyruklu bir kişiye ait tırın dorsesinde arama yapıldı.
Aramada gümrük kaçağı 6 kilo 800 gram safran ele geçiren ekipler, şüpheliyi gözaltına aldı.