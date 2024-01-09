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Doğubayazıt'ta Gümrük Kaçağı Ürünler Ele Geçirildi

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Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmada, gümrük kaçağı olarak değerlendirilen tıbbi ilaçlar, safran, altın sikke, sigara ve elektronik sigara ele geçirildi. Şüpheli hakkında soruşturma başlatıldı.

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde jandarma ekiplerince yapılan çalışmada bazı gümrük kaçağı ürünler ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Doğubayazıt ilçesinde kaçakçılıkla mücadele kapsamında yaptıkları çalışmalarda, gümrük kaçağı 1237 adet tıbbi ilaç, 3 kilo 100 gram safran, 150 altın sikke, 60 paket sigara, 6 paket elektronik sigara, 2 kulaklık ele geçirdi.

Konuyla ilgili bir şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Kaynak: AA / Güncel

Doğubeyazıt Jandarma Ağrı Güvenlik Kaçakçılık Güncel Haberler

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