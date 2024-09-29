Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki Küçükbaş Hayvancılıkla İlgili Toplantı Gerçekleştirildi

Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği (TÜDKİYEB) Genel Başkanı Nihat Çelik, Bingöl'de düzenlenen toplantıda, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerindeki damızlık koyun keçi yetiştiricileri birliği başkanları ile bir araya geldi.

Bir otelde gerçekleştirilen toplantıda bölge illerinden gelen birlik başkanlarının sorun ve talepleri görüşüldü.

TÜDKİYEB Genel Başkanı Çelik, toplantının ardından AA muhabirine, sorun ve çözüm önerilerini Tarım ve Orman Bakanlığına iletme noktasında köprü vazifesi gördüklerini söyledi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın memleketinde bu toplantıyı gerçekleştirmekten mutluluk duyduklarını ifade eden Çelik, Yılmaz'ın kendilerine her konuda yol gösterici olduğunu belirtti.

Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinin küçükbaş hayvancılıkta çok önemli bir yere sahip olduğunu dile getiren Çelik, şöyle konuştu:

"Türkiye'de şu anda 53 milyonu aşkın hayvan sayısı var. Bunun 24 milyonu Doğu ve Güneydoğu'da. Cumhurbaşkanı'mızın bir talimatı var; her nüfus başına bir küçükbaş hayvan olacak şekilde bir üretim planlaması yapılması noktasında. Doğu ve Güneydoğu illerimiz bunu fazlasıyla yapmıştır. Doğu ve Güneydoğu'da 15 milyon nüfusumuz var, 24 milyon da küçükbaş hayvan varlığımız mevcut. Bu sayıyı artırmak hepimizin boynunun borcu. Hükümetimiz önümüzü açıyor ve her türlü desteği veriyor. Biz de üretimi arttırmak için elimizden geleni yapmaya gayret edeceğiz."

"Çobanlık sorunu Türkiye'de çözülmüş olacak"

Tarım ve Orman Bakanlığının Sürü Yöneticisi (Çoban) İstihdam Desteği kapsamında besicilere nakdi destek sunduğunu anımsatan Çelik, bunun için en önemli şartlardan birinin çobanın yeterlilik belgesinin bulunması olduğunu kaydetti.

Çelik, "Halk Eğitim Merkezlerinin yerine özellikle birlikler ile Tarım ve Orman müdürlüklerinin ortaklaşa bu sertifikayı çift imzayla vermeleri ve çobanları eğitime almaları bana göre daha yerinde bir karar olur. Yabancı uyruklu çobanlara bu sertifikayı verme imkanımız bulunmuyor. Çobanlık konusundaki sorunlarımızı Cumhurbaşkanı'mıza sunulmak üzere arz ettik. Allah nasip ederse en yakın dönemde bu çobanlık sorunu Türkiye'de çözülmüş olacak." diye konuştu.

Çelik, toplantıya ev sahipliği yapan Bingöl Damızlık Koyun ve Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı Ali Kaysadu ile tüm katılımcılara teşekkür etti.