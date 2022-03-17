Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da kuvvetli kar, Ege ile Akdeniz'de zirai don bekleniyor - Haberler

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Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da kuvvetli kar, Ege ile Akdeniz'de zirai don bekleniyor

AA - Mehmet Tosun - Güncel
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Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da kuvvetli kar, Ege ile Akdeniz'de zirai don bekleniyor

Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde kuvvetli kar, Ege ve Akdeniz'de ise zirai don bekleniyor.

Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde kuvvetli Kar, Ege ve Akdeniz'de ise zirai don bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarından itibaren Erzincan, Tunceli, Elazığ'ın güney ve doğusu, Bingöl, Muş, Bitlis, Erzurum, Kars, Ağrı, Ardahan, Van'ın güney ilçeleri ile Diyarbakır, Batman ve Siirt'in kuzey kesimlerinde kuvvetli, yer yer yoğun kar yağışı öngörülüyor.

Bölgenin batısında cumartesi, doğusunda da pazar günü etkisini kaybetmesi beklenen kar yağışıyla ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don, eğimli bölgelerde çığ riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ile tedbirli olunması gerekiyor.

Öte yandan, bu gece saatlerinden itibaren 4-5 gün süresince, Ege Bölgesi'nin batısı ve Akdeniz'in kıyı kesimlerinde yer yer hafif zirai don riski bulunuyor.

Meteoroloji, zirai faaliyetlerle uğraşanların tedbirli olmaları için uyardı.

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

AA / Mehmet Tosun - Güncel

Güneydoğu Anadolu, Meteoroloji, Akdeniz, kar, Güncel, Haberler

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