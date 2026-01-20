Doğu Perinçek: "Suriye'yi Böldürtmeyeceğiz"

(TEKİRDAĞ) – Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, " Türkiye'yi Amerika'ya, İsrail'e, Yunanistan'a çiğnetmeyeceğiz. İran'ın güvenliği bizim güvenliğimizdir. Suriye'yi böldürtmeyeceğiz" dedi.

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, partisinin Tekirdağ İl Başkanlığı tarafından düzenlenen "Tekirdağ Atılım Kahvaltısı"nda Tekirdağlılarla bir araya geldi.

Programda konuşan Perinçek, Vatan Partisi Programı'nın Türkiye'nin programı haline geldiğini savunarak, 1980'lerden sonra uygulanan Atlantikçi politikaların iflas ettiğini söyledi. Dünyada yeni bir sistemin kurulduğunu ifade eden Perinçek, Türkiye'nin de bu süreçte büyük bir kararın eşiğinde olduğunu dile getirdi.

Perinçek, "Bir sistemin sonuna geldik. Yeni bir sistem filizleniyor. Türkiye büyük bir karara gidiyor. 1980'lerde Turgut Özal'la kurulan 'dünya ekonomisiyle bütünleşme' dönemi kapanıyor. Çiftçinin, üreticinin bu memleketin sırtında kambur olduğunu söyleyen program iflas etti. Türkiye 500 milyar dolar borca battı. Türkiye'nin dış ticaret açığı da rekor düzeye geldi. Bu sistemle devam etmek artık mümkün değil" diye konuştu.

Türkiye'de toplumun yeni bir arayış içinde olduğunu öne süren Perinçek, Ulusal Kanal'ın izlenme oranlarına dikkati çekerek şunları söyledi:

"Ulusal Kanal'ın YouTube'daki haber kanalları arasında birinci kanal olduğu resmi olarak saptandı. Son üç ayda 600 milyon izlendi. Toplum bir arayış içinde. Ulusal Kanal'da çözümler, toplumun özlemlerine ve umutlarına yanıt veren çalışmalar var. Bu toplumun yeni bir sisteme doğru yöneldiğini gösteren çok önemli bir işaret."

"Türkiye'yi yönetenler arasında da NATO'nun çöktüğünün konuşulmaya başlandığını görüyoruz"

Perinçek, Trakya genelinde yaptıkları temaslarda Vatan Partisi'nin dış politika yaklaşımının toplumda karşılık bulduğunu gördüklerini dile getirerek, "NATO'ya hayır dedik. Türkiye, Rusya, İran, Çin beraber olsun dedik. Bugün Türkiye'yi yönetenler arasında da NATO'nun çöktüğünün konuşulmaya başlandığını görüyoruz" ifadelerini kullandı.

Perinçek, Türkiye'nin Doğu Akdeniz, Ege ve Suriye'nin kuzeyinde ABD, İsrail ve Yunanistan'la karşı karşıya geldiğini savunarak, "Namlular Türkiye'ye bakıyor. Bu koşullarda Batı'nın dayattığı ekonomik sistemden kurtulacağız. Türkiye Asya'ya doğru gidiyor" dedi.

"Üreten Asya var; Batı'da ise çöküş var"

Perinçek, uluslararası finans kuruluşlarının raporlarına da değinerek, Çin'in üretim gücünün ABD'yi geride bırakacağını, ilk 10 ekonomi arasında Asya ülkelerinin ağırlık kazandığını söyledi.

"Yeni bir dünya kuruluyor. Üreten Asya var; Batı'da ise çöküş var. Amerikan ve Avrupa ekonomileri çöküşte." diyen Perinçek, Vatan Partisi'nin kuruluş programının zamanının geldiğini ifade etti.

"İran'ın güvenliği bizim güvenliğimizdir"

Türkiye'nin güvenlik stratejisinde hedefin net olduğunu kaydeden Perinçek, "Türkiye'yi Amerika'ya, İsrail'e, Yunanistan'a çiğnetmeyeceğiz. İran'ın güvenliği bizim güvenliğimizdir. Suriye'yi böldürtmeyeceğiz" diye konuştu.

Perinçek, konuşmasında Türkiye'nin Edirne'den Van'a kadar bütünleşmesi gerektiğini vurgulayarak, bunun "Atatürk'ün programı" olduğunu söyledi.

Vatan Partisi'nin öncülerine çağrıda bulunan Perinçek, "Üretim Devrimi'nin, Türkiye'nin bütünleşmesinin ve terörün kökten temizlenmesinin zamanı geldi. Görev şimdi Vatan Partisi'ni örgütlemek ve büyütmektir" ifadelerini kullandı.