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Doğu koridorunda Çin-Avrupa yük treni sefer sayısı bu yıl 6.024'e ulaştı

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Doğu koridorunda Çin-Avrupa yük treni sefer sayısı bu yıl 6.024'e ulaştı
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Çin Devlet Demiryolları Harbin Grubu'nun açıklamasına göre Çin-Avrupa yük treni hizmetinin doğu koridorunda bu yıl gerçekleştirilen sefer sayısı 6.024'e ulaştı. Sefer sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 40,3 arttı.

HARBİN, 23 Ekim (Xinhua) -- Çin Devlet Demiryolları Harbin Grubu'ndan yapılan açıklamaya göre Çin-Avrupa yük treni hizmetinin doğu koridorunda bu yıl gerçekleştirilen sefer sayısı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 40,3 artışla 6.024'a ulaştı.

Kaynak: Xinhua
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