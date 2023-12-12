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Doğu Karadeniz Bölgesi Gıda Kümesi UR-GE Projesi Ticaret Bakanlığı Tarafından Kabul Edildi

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Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği tarafından hazırlanan UR-GE projesi, Ticaret Bakanlığı tarafından kabul edildi. Proje kapsamında 20 firma, Doğu Karadeniz'in gıda sektörünü uluslararası pazarda tanıtacak.

Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliğince (DKİB) Doğu Karadeniz Bölgesi Gıda Kümesi adıyla hazırlanan ve bölgedeki 20'ye yakın firmanın yer aldığı Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesi (UR-GE) projesinin Ticaret Bakanlığınca kabul edildiği bildirildi.

DKİB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ahmet Hamdi Gürdoğan, yaptığı yazılı açıklamada, bölgenin ihracatı konusunda görevli ve yetkili kurum olarak Doğu Karadeniz'deki tüm sektörlerin ihracat kapasitelerinin arttırılması yönünde yoğun çaba gösterdiklerini belirtti.

Gürdoğan, amaçlarının bölgede tüm sektörlerin ihracatının daha üst sıralara yükseltilmesi, yeni ihraç pazarlarının keşfedilmesi ve bu sayede de firmaların ihracat kapasitelerinin artırılarak bölge ihracatının daha üst rakamlara ulaştırılması olduğunu ifade etti. ??

????? Doğu Karadeniz'de gıda sektörünün, bölge tatlarının tüm dünya mutfaklarında tanıtılması amacıyla 20 firmanın yer aldığı UR-GE projesinin Bakanlık tarafından onaylandığını aktaran Gürdoğan, kısa zaman içinde firmaların analiz edilerek ihtiyaç kapasitelerinin tespiti sonrasında hızlı şekilde yurt dışı pazarlama faaliyetlerine başlayacağını kaydetti.

Gürdoğan, dünyanın önde gelen gıda fuarlarında Doğu Karadeniz gıda ürünlerinin, eşsiz tatlarının tanıtımını yaparak gıda ürünleri ihracatını çok daha üst rakamlara ulaştıracaklarından ümitli olduklarını belirtti.

Kaynak: AA / Güncel

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