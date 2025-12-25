Haberler

Doğu Akdeniz İnşaat Müteahhit Birlikleri Federasyonu Gaziantep Şubesi açıldı

Doğu Akdeniz İnşaat Müteahhit Birlikleri Federasyonu Gaziantep Şubesi açıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Doğu Akdeniz İnşaat Müteahhit Birlikleri Federasyonu (DAİMFED) Gaziantep Şubesi, yapılan törenle hizmete girdi. Gaziantep Valisi ve diğer yetkililerin katıldığı programda, federasyonun bölgedeki inşaat sektörüne katkıları ve iş birlikleri vurgulandı.

Doğu Akdeniz İnşaat Müteahhit Birlikleri Federasyonu (DAİMFED) Gaziantep Şubesi, düzenlenen törenle hizmete başladı.

Kentte bir otelde gerçekleştirilen programda konuşan Gaziantep Valisi Kemal Çeber, sektördeki paydaşlarla sürekli diyalog halinde olduklarını belirterek, bölgeden çıkan ve hedefi ulusal, ilerleyen süreçte ise uluslararası olan bir federasyonun çok daha etkili olacağını söyledi.

Eski Devlet Bakanı Kürşad Tüzmen, DAİMFED'in seçici ve planlı bir organizasyon yapısına sahip olduğunu belirterek, federasyonun kararlı ve istikrarlı çalışmalarıyla güçlü bir konuma ulaştığını ifade etti.

DAİMFED Genel Başkanı Mustafa Karslıoğlu, Gaziantep'in üretimi, sanayisi, ticareti ve girişimci ruhuyla Türkiye'nin lokomotif şehirlerinden biri olduğunu vurguladı.

Adana Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Güngör Geçer ise iki bölge arasındaki iş birliklerinin sürdüğünü belirterek, DAİMFED'in Gaziantep'te faaliyet göstermesinin Doğu Akdeniz ile Güneydoğu Anadolu arasındaki iş birliği köprülerini güçlendirdiğini dile getirdi.

DAİMFED Gaziantep Şube Başkanı Mustafa Kara da nitelikli ve yaşanabilir yapılar üretmek, sektörde etik ve sürdürülebilir anlayışı hakim kılmak için sorumluluk üstlendiklerini kaydetti.

Programa, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Halil Uğur, federasyon ve şube yöneticileri, oda ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile davetliler katıldı.

Kaynak: AA / Beyza Nur Eryılmaz - Güncel
Adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Sadettin Saran, kulüp binasına geldi

İlk görüntü geldi: Saran önce güldü sonra kendini tutamadı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan muhalefetin hedefindeki kesime destek: Ezmeye çalışanlara hadlerini bildiririz

Muhalefetin hedefindeki kesime böyle sahip çıktı: Onları ezdirmeyiz
Türkiye'nin verdiği sürenin dolmasına günler kala Suriye-SDG anlaşmaya yakın

Türkiye'nin istediği oluyor! Sınır komşumuzda bir dönemin sonu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Tutuklanan Ela Rümeysa Cebeci'nin ailesinden ilk ses! Tavırları netleşti

Ela Rümeysa Cebeci'nin ailesinden ilk ses! Tavırları netleşti
Japonya 1 milyondan fazla kalifiye yabancı işçi alacak

Ülkede plan hazır! 1 milyondan fazla yabancı işçi alınacak
Fenomen avukatlar için harekete geçiliyor

Öğretmenlerin ardından sıra bir başka meslek grubunda
Kıyamet tarihi verdi, gemiler yaptırdı! Yüzlerce kişi akın etti

Kıyamet tarihi verdi, gemiler yaptırdı! Verdiği tarih tutmayınca da...
Tutuklanan Ela Rümeysa Cebeci'nin ailesinden ilk ses! Tavırları netleşti

Ela Rümeysa Cebeci'nin ailesinden ilk ses! Tavırları netleşti
Berna Laçin'in çileden çıktığı anlar takipçilerini ikiye böldü

Berna Laçin'in çileden çıktığı anlar takipçilerini ikiye böldü
Sadettin Saran'ın serbest kalmasının ardından Fenerbahçe'de yeni gelişme

Saran'ın serbest kalmasının ardından Fenerbahçe'de yeni gelişme