Doğanyurt'ta Palamut Bereketi
Kastamonu'nun Doğanyurt ilçesinde balıkçılar denize açılarak ağlarını palamutla doldurdu. Tekne sahibi Emre İnan, yaklaşık bin palamut ile balıkçı barınağına döndüklerini açıkladı.
Kastamonu'nun Doğanyurt ilçesinde denize açılan balıkçıların ağları palamutla doldu.
Balıkçıların denizden güçlükle çektiği ağlardaki palamutlar, Doğanyurt Balıkçı Barınağı'na getirilerek satışa sunulmak üzere hazırlanıyor.
Tekne sahibi Emre İnan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaklaşık bin palamutla barınağa döndüğünü söyledi.
Palamutların İstanbul yönünde hareket halinde olduğunu ifade eden İnan, palamut bereketiyle ağlarının şenlendiğini kaydetti.