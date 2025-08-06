Dodurga'ya Hibe Yolcu Minibüsü ve Tır Katkısı

Dodurga Belediye Başkanı Hasan Hüseyin Kaşıkçı'nın girişimleriyle, Almanya'da çalışan Dodurgalı İsmail Tuğlu tarafından ilçeye yolcu minibüsü hibe edildi.

Ayrıca Ticaret Bakanlığı desteğiyle bir tır da belediye araç filosuna kazandırıldı.

Başkan Kaşıkçı, "Hemşehrilerimize daha iyi hizmet sunmak için araç filomuzu güçlendirmeye devam ediyoruz. Emeği geçen başta Sayın Bakanımıza, Almanya'daki hemşehrilerime, AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu'na, İl Başkanımız Koray Erdoğan'a, İlçe Başkanımız Alparslan Deniz Kapı'ya ve tüm katkı sunanlara teşekkür ederim. Her güzel hizmet Dodurga'mıza yakışıyor." dedi.

Yeni araçların beldeye hayırlı olması temenni edildi.