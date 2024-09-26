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Dodurga'da Çeltik Hasadı Başladı

Dodurga'da Çeltik Hasadı Başladı
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Çorum'un Dodurga ilçesinde çiftçiler, yüksek verim beklentisiyle çeltik hasadına başladı. Hasat sürecinde olumlu sonuçlar elde edilmesi ümit edilirken, çiftçiler, nakliye sorunları hakkında da endişelerini dile getirdi.

Çorum'un Dodurga ilçesinde çiftçiler, yüksek verim beklentisiyle çeltik hasadına başladı.

Mayıs ayında Kızılırmak'ın bereketli sularıyla doldurdukları tarlalarına tohumları ekerek çeltik üretimine başlayan üreticiler, yaklaşık beş aylık zorlu sürecin sonuna geldi.

İlçenin önemli tarımsal üretim kalemlerinden olan çeltikte bu yıl yüksek rekolte hedefiyle tarlaya giren çiftçiler, işlendikten sonra tüketiciye pirinç olarak sunulacak çeltiği hasat ediyor.

Dodurga Belediye Başkanı İsmail Çetinkaya, çiftçileri ziyaret ederek, verimli bir hasat dönemi geçirmeleri temennisini iletti.

Bu yıl çeltik veriminin iyi olmasının memnuniyetini yaşadıklarını belirten Çetinkaya, emeklerinden ötürü çeltik üreticilerine teşekkür etti.

Çetinkaya, çiftçilerin araziye ulaşımını kolaylaştırmak amacıyla yollarda çalışma yaptıklarını sözlerine ekledi.

Dodurga Sulama Kooperatifi Başkanı Hüseyin Saltay da ilçede ortalama 3 bin 500 dekar alanda çeltik tarımı yapıldığını, bu yıl 1 dekardan 700-950 kilogram aralığında rekolte beklediklerini kaydetti.

Çeltik üreticisi Abdullah Uysal ise biçerdöverlerin çeltik tarlalarında çalışmaya başladığını belirterek, "İnşallah sezonumuz güzel geçecek. Çeltiğimiz verimli, hava şartları da çok güzel." dedi.

Çeltiği satmak için Osmancık'a götürmelerinin nakliye maliyeti açısından Dodurga'daki üreticilere ekstra yük getirdiğini ifade eden Uysal, Toprak Mahsulleri Ofisinin Dodurga'da alım yapmasını istediklerini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA / Oğuzhan Erdoğan - Güncel

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