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Diyarbakırlı genç, Türkiye finalinde Celal Güzelses'in eseriyle üçüncü oldu

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Gençlik ve Spor Bakanlığının ses yarışmasında Diyarbakırlı genç, Türkiye finalinde Türk Müziği kategorisinde üçüncü oldu. İstanbul Atatürk Kültür Merkezi'ndeki finalde Celal Güzelses'in "Adil Efendi" eserini seslendiren genç, Diyarbakır'ı temsil etti.

Gençlik ve Spor Bakanlığınca düzenlenen "11. Gençler Arası Kültür ve Sanat Yarışmaları Ses Yarışması"na Diyarbakır'dan katılan Mazlum Bedir, Türkiye finalinde Türk Müziği kategorisinde üçüncülük elde etti.

Yenişehir Gençlik Merkezinden yapılan açıklamaya göre, Diyarbakır'da düzenlenen il finalinde birinci olan Bedir, Adıyaman'da gerçekleştirilen Güneydoğu Anadolu Bölge Finali'nde de birincilik elde ederek Türkiye finaline katılmaya hak kazandı.

İstanbul Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen Türkiye finalinde Diyarbakır'ı temsil eden Bedir, seslendirdiği eserle jüri değerlendirmesi sonucunda Türkiye üçüncüsü oldu.

Bedir, finalde Diyarbakırlı sanatçı Celal Güzelses'in "Adil Efendi" adlı eserini seslendirdi.

Türk Müziği kategorisinde Balıkesir'den Diren Aydın birinci, Kahramanmaraş'tan Hasan Hüseyin Demirel ikinci oldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yenişehir Gençlik Merkezi Müdürü Osman Gökcül, Bedir'in elde ettiği başarıdan duydukları memnuniyeti dile getirerek, genç sanatçının yetişmesinde emeği bulunan Gençlik Lideri Yener Yılmaz'a ve desteklerinden dolayı İl Müdürü Cenk Öztekin'e teşekkür etti.

Kaynak: AA
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