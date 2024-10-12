Diyarbakır ve Cizre Ticaret Odaları Arasında İşbirliği Protokolü İmzalandı

Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) ve Şırnak'ın Cizre Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) arasında işbirliği protokolü imzalandı.

Cizre TSO Başkanı Ömer Faruk Yıldırım'ın daveti üzerine Şırnak'ın Cizre ilçesine Diyarbakır TSO Başkanı Mehmet Kaya ve beraberindeki heyet, Cizre TSO'yu ziyaret etti.

Her iki oda arasında kardeş oda protokolünün imzalandığı ziyarette, bazı projelerde ortak hareket edilmesi amacıyla işbirliği kararı alındı.