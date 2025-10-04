Diyarbakır Ulaşım Altyapısına Üç Yeni Karayolu Yatırımı

AK Parti Diyarbakır Milletvekili Mehmet Galip Ensarioğlu, kentin ulaşım altyapısını güçlendirmeye yönelik yapılan karayolu yatırımlarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Ensarioğlu, yaptığı açıklamada, kentin ulaşım altyapısına kazandırılacak üç büyük karayolu yatırım ihalesinin tamamlandığını bildirdi.

Kentte 8 kavşağın yeni nesil standartlara uygun şekilde yenileneceğini belirten Ensarioğlu, şunları kaydetti:

"Sanayi, Diclekent, 75 metre, 50 metre, Araştırma Hastanesi, 450 Evler, Talaytepe, 500 Evler kavşağı ile Diyarbakır- Eğil karayolu toplam 24,1 kilometre güzergahın, ilk 8 kilometresi bitümlü sıcak karışım kaplamalı bölünmüş yol, kalan 16,1 kilometresi bitümlü sıcak karışım kaplamalı yol olarak yenileniyor. Ayrıca, Diyarbakır Kuzeybatı Çevre Yolu 13 kilometre uzunluğundaki bölünmüş yolun üstyapısı yapılacak. İhaleleri yapıldı, süreç devam ediyor. Diyarbakır'ımıza hayırlı olsun."